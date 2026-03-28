Χρυσός: Το μεγάλο στοίχημα του 2026 – Γιατί «απογειώνεται» και τι περιμένουν οι ειδικοί

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά 64% το 2025, φτάνοντας πάνω από 5.200 δολάρια ανά ουγγιά τον Μάρτιο

Χρυσός: Το μεγάλο στοίχημα του 2026 – Γιατί «απογειώνεται» και τι περιμένουν οι ειδικοί
Ο χρυσός διατηρεί τη φήμη του ως «ασφαλές καταφύγιο» για τους επενδυτές. Όταν οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσιάζουν διακυμάνσεις και ο πληθωρισμός αυξάνεται, περισσότεροι επενδυτές στρέφονται σε πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και το ασήμι.

Με τον πόλεμο στο Ιράν να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και τις αγορές, αλλά και με τις συνεχιζόμενες αναταράξεις σε Ευρώπη και Νότια Αμερική, ο χρυσός βρίσκεται ψηλότερα από ποτέ στις προτιμήσεις. Η τιμή του αυξήθηκε κατά 64% το 2025.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή του και ποιες είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών για την πορεία του

Τη 10η Μαρτίου, η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 5.200 δολάρια ανά ουγγιά.
Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να συνεχίσει ανοδικά λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και αστάθειας στις αγορές. Θα μπορούσε να «αγγίξει» τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, σύμφωνα με ειδικούς.

Η τιμή του χρυσού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Ο πληθωρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους. Όταν οι τιμές αυξάνονται, η αγοραστική δύναμη μειώνεται, ωθώντας τους επενδυτές προς τον χρυσό, του οποίου η προσφορά είναι περιορισμένη. Σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, οι τιμές του τείνουν να ενισχύονται.

Για παράδειγμα, το 2019 ο πληθωρισμός ήταν κάτω από 2% και ο χρυσός κινείτο περίπου στα 1.392 δολάρια. Το 2022, ο δείκτης ξεπέρασε το 9% και η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έφτασε περίπου τα 1.800 δολάρια, μία αύξηση σχεδόν 29%.

Η γεωπολιτική αστάθεια, όπως πόλεμοι, δασμοί ή εμπορικές συγκρούσεις, επηρεάζουν άμεσα την αγορά χρυσού. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι επενδυτές στρέφονται σε αυτόν για ασφάλεια.

Η οικονομική αβεβαιότητα, με υφέσεις, διακυμάνσεις στις αγορές και αύξηση της ανεργίας ενισχύουν την ανησυχία των επενδυτών για τα παραδοσιακά προϊόντα. Ο χρυσός λειτουργεί τότε ως εναλλακτική επιλογή διατήρησης αξίας.

Οι βασικές προβλέψεις των ειδικών

Παρ’ ότι η μελλοντική πορεία δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα, οι κυριότερες εκτιμήσεις είναι οι εξής:

Αν και κάποτε φάνταζε μακρινό σενάριο, η αυξημένη ζήτηση από Κεντρικές Τράπεζες και οι διεθνείς εντάσεις οδηγούν αναλυτές να προβλέπουν τιμές έως και 6.300 δολάρια.

  • Άνοδος της ζήτησης για φυσικό χρυσό

Η επένδυση σε φυσικό χρυσό παραμένει σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο, η αυξανόμενη αβεβαιότητα αναμένεται να στρέψει περισσότερους μικροεπενδυτές σε νομίσματα, ράβδους και λίρες χρυσού.

  • Μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις τιμές

Αν και παραδοσιακά ο χρυσός εμφανίζει σταθερότητα, οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αυξήσει τη μεταβλητότητα· ενδεικτικά, από τα 5.419 δολάρια στα τέλη Ιανουαρίου 2026, υποχώρησε στα 4.660 δολάρια στις αρχές Φεβρουαρίου, μία πτώση ύψους 14% μέσα σε τρεις ημέρες.

Συμβουλές για επενδύσεις σε χρυσό

Η ανοδική πορεία και οι προοπτικές του χρυσού ενδέχεται να προσελκύσουν νέους επενδυτές. Οι ειδικοί προτείνουν:

Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου: Ο χρυσός μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση κινδύνου, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15% των επενδύσεων.

Εναλλακτικοί τρόποι επένδυσης: Πέρα από φυσικό χρυσό, υπάρχουν επιλογές όπως ETFs ή μετοχές εξορυκτικών εταιρειών.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική: Οι διακυμάνσεις είναι αναμενόμενες, επομένως ο χρυσός ενδείκνυται για επενδύσεις με ορίζοντα ετών.

