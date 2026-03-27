Πετρελαιο: Στα 111 δολάρια το μπρεντ - Πτώση σε όλες τις χρηματογορές - Χρυσός στα $4.427,14

Eντείνονται οι ανησυχίες ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα

Οι επενδυτές στη Wall Street οδήγησαν χαμηλότερα τις παγκόσμιες αγορές μετοχών και ομολόγων πριν από το Σαββατοκύριακο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και επιβραδύνοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Η πτώση των μετοχών φέρνει τον S&P 500 σε τροχιά για το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων απωλειών από το 2022. Ο Nasdaq 100 εισήλθε σε «ζώνη διόρθωσης», αφού υποχώρησε πάνω από 10% από το πρόσφατο υψηλό του.

Το πετρέλαιο Brent κινήθηκε κοντά στα 111 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας πλησίασαν το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Παράλληλα ενισχύθηκαν το δολάριο και ο χρυσός, ενώ το Bitcoin υποχώρησε κοντά στα 66.000 δολάρια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετέθεσε κατά 10 ημέρες την προθεσμία για πιθανό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, παρατείνοντας την αβεβαιότητα για την εξέλιξη του πολέμου και τον επόμενο μήνα. Η παράταση, που ανακοινώθηκε αργά την Πέμπτη, αφήνει περιθώριο για περισσότερες διαπραγματεύσεις, αλλά και για συγκέντρωση επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Όπως δήλωσε ο Ian Lyngen της BMO Capital Markets, «παρότι η απόφαση ίσως αποτρέπει προσωρινά μια κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρατείνει την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου».

Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες πως οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον χερσαίες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ιράν που μίλησε ανώνυμα, η Τεχεράνη θεωρεί πολύ πιθανό οι ΗΠΑ να επιχειρήσουν να καταλάβουν το νησί Χαργκ (Kharg Island) στον Περσικό Κόλπο, απ’ όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Η Anthropic PBC εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ακόμη και τον Οκτώβριο, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζεται την OpenAI για δημόσια εγγραφή.

Η Oaktree Capital Management ικανοποιεί όλα τα αιτήματα εξαγοράς που έλαβε για ένα ιδιωτικό πιστωτικό fund ύψους 7,7 δισ. δολαρίων που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι εταιρείες ποτών Pernod Ricard και Brown-Forman (ιδιοκτήτρια του ουίσκι Jack Daniel’s) συζητούν πιθανή συγχώνευση, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει επιβράδυνση.

Οι αγορές

Μετοχές

  • S&P 500: -0,7%
  • Nasdaq 100: -1%
  • Dow Jones: -0,9%
  • Stoxx Europe 600: -1%
  • MSCI World Index: -0,7%

Νομίσματα

  • Δείκτης δολαρίου Bloomberg: +0,1%
  • Ευρώ: σταθερό στα 1,1527 δολ.
  • Στερλίνα: -0,2% στα 1,3301 δολ.
  • Γιεν: περίπου 159,9 ανά δολάριο

Κρυπτονομίσματα

  • Bitcoin: -3,9% στα 66.240 δολάρια
  • Ether: -4,1% στα 1.980 δολάρια

Ομόλογα

  • Απόδοση 10ετών αμερικανικών ομολόγων: 4,46%
  • Απόδοση 10ετών γερμανικών ομολόγων: 3,11%
  • Απόδοση 10ετών βρετανικών ομολόγων: 5,07%

Εμπορεύματα

  • Πετρέλαιο WTI: +3,2% στα 97,53 δολάρια το βαρέλι
  • Χρυσός: +1,2% στα 4.427,14 δολάρια ανά ουγγιά
