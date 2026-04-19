Αλεξανδρούπολη: Πάνω από πέντε χιλιάδες ταχυδρομικά περιστέρια ξεχύθηκαν στον ουρανό

Στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε ο τρίτος αγώνας ταχυδρομικών περιστεριών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος με περίπου 5.000 πουλιά από 163 εκτροφείς της Μακεδονίας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αλεξανδρούπολη: Πάνω από πέντε χιλιάδες ταχυδρομικά περιστέρια ξεχύθηκαν στον ουρανό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε ο τρίτος αγώνας ταχυδρομικών περιστεριών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος με περίπου 5.000 πουλιά από 163 εκτροφείς της Μακεδονίας.
  • Η βαθμολογία στον αγώνα βασίζεται στην απόσταση και στον χρόνο που χρειάζονται τα περιστέρια για να φτάσουν στον προορισμό τους.
  • Το φετινό πρωτάθλημα περιλαμβάνει δέκα αγώνες, με την εκκίνηση από το Πόρτο Λαγός και τον τελευταίο στα σύνορα Ρουμανίας
  • Μολδαβίας.
  • Τα περιστέρια προσανατολίζονται με βάση τη θέση του ήλιου και τα μαγνητικά πεδία της Γης.
  • Ο τελευταίος αγώνας θα καλύψει απόσταση περίπου 900 χιλιομέτρων.
Snapshot powered by AI

Στην Αλεξανδρούπολη δόθηκε το πρωί η εκκίνηση για έναν εντυπωσιακό αγώνα ταχυδρομικών περιστεριών, με περίπου 5.000 πουλιά να απελευθερώνονται από το Τελωνείο των Κήπων.

Ο αγώνας αποτελεί τον τρίτο σταθμό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας φέτος 163 εκτροφείς από όλη τη Μακεδονία. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με βάση την απόσταση που διανύουν τα περιστέρια και τον χρόνο που χρειάζονται για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά δέκα αγώνες, με την εκκίνηση να έχει γίνει από το Πόρτο Λαγός, ενώ ο τελευταίος θα πραγματοποιηθεί στα σύνορα Ρουμανίας – Μολδαβίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για τον δεύτερο αγώνα που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Συνολικά θα ταξιδέψουν 900 χιλιόμετρα στον τελευταίο αγώνα που θα γίνει από τα σύνορα Βουλγαρίας-Ρουμανίας, θα φτάσουν σε πολύ λίγο χρόνο, προσανατολισμός τους βασίζεται στη θέση του ήλιου αλλά και στα μαγνητικά πεδία της Γης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
