Θεσσαλονίκη: Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός»

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/10) στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με έναν 12χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από πέντε συνομήλικούς του.

Αναλυτικότερα, ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε στις επτά και πέντε το απόγευμα, όταν -σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews-, το θύμα πήγε να παίξει ποδόσφαιρο με έναν φίλο του στο γήπεδο και όταν πάτησαν το πόδι τους στο τερέν τους πλησίασαν πέντε ανήλικοι οι οποίοι επιτέθηκαν αρχικά λεκτικά στον 12χρονο, βρίζοντας τους γονείς του.

Όταν ο 12χρονος προσπάθησε να αντιδράσει, οι δράστες τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές και τον έριξαν στο έδαφος, συνεχίζοντας να τον χτυπούν.

Κατά την πτώση του το παιδί χτύπησε το κεφάλι του στο κάγκελο της πόρτας του γηπέδου, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει. Οι δράστες έφυγαν και ο 12χρονος ενημέρωσε τον πατέρα του μέσω του κινητού τηλεφώνου του, ο οποίος και τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο ανήλικος, κατέθεσε στους αστυνομικούς που τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο, πως γνωρίζει τα δύο από τα πέντε παιδιά που τον ξυλοκόπησαν, καθώς φοιτούν στο ίδιο Γυμνάσιο.

Από το Α.Τ Παύλου Μελά, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αναζητούνται στα πλαίσια του αυτοφώρου οι δύο δράστες που αναγνώρισε το θύμα, ενώ γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι τρεις ανήλικοι που συμμετείχαν στην επίθεση.