Ένα μυστήριο 1.100 ετών: Άλλος ένας σκελετός Άγγλου βασιλιά θαμμένος κάτω από πάρκινγκ;

Ιστορικός ερευνητής υποστηρίζει πως έχει βρει την τοποθεσία των χαμένων λειψάνων, του μοναδικού Άγγλου βασιλιά που αποκαλείται Μέγας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα μυστήριο 1.100 ετών: Άλλος ένας σκελετός Άγγλου βασιλιά θαμμένος κάτω από πάρκινγκ;
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  • Ιστορικός ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την τοποθεσία των χαμένων λειψάνων του Άλφρέδου του Μεγάλου, ενός σημαντικού Άγγλοσάξονα βασιλιά.
  • Ο Αλφρέδος του Μέγας θάφτηκε αρχικά στον καθεδρικό ναό του Γουίντσεστερ και αργότερα τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στο Αββαείο του Χάιντ, το οποίο καταστράφηκε τον 16ο αιώνα.
  • Ο χώρος όπου πιθανόν βρίσκονται τα λείψανα σήμερα είναι κοντά σε ένα σύγχρονο πάρκινγκ, παρόμοια με την περίπτωση των οστών του Ριχάρδου Γ΄ που βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης στο Λέστερ.
  • Μια εξέταση με χρονολόγηση άνθρακα το 2013 απέδειξε ότι προηγούμενα οστά που θεωρούνταν του Αλφρέδου ήταν μεταγενέστερα κατά 200 χρόνια, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την προηγούμενη ταυτοποίηση.
  • Ο ισχυρισμός για τον νέο πιθανό τόπο ταφής ανακοινώθηκε σε βρετανική τηλεοπτική εκπομπή, αλλά απαιτείται επιστημονική επαλήθευση για να επιβεβαιωθεί.
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Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της αγγλικής ιστορίας, ίσως είναι κρυμμένο πίσω από έναν χαμένο βασιλιά, ένα ερειπωμένο μοναστήρι, ένα έγγραφο και έναν σύγχρονο χώρο στάθμευση.

Αν αποδειχθεί τότε θα είναι μία αρκετά ειρωνική σύμπτωση για τα λείψανα δύο μεγάλων βασιλιάδων να έχουν βρεθεί θαμμένα κάτω από πάρκινγκ οχημάτων.

Πριν από περίπου μία δεκαετία σε έναν χώρο στάθμευσης στο Λέστερ της Αγγλίας βρέθηκαν θαμμένα τα οστά του Ριχάρδου Γ'.

Τώρα, ένας ερευνητής, ο Γκράχαμ Φίλιπς ισχυρίζεται πως σε έναν αντίστοιχο χώρο κρύβονται και τα χαμένα λείψανα ενός από τους σημαντικότερους ηγεμόνες στην αγγλική ιστορία, του Αλφρέδου του Μεγάλου.

Θεωρείται ένας από τους πιο εξέχοντες Αγγλοσάξονες βασιλιάδες και η βασιλεία του διήρκησε από το 871 έως το 899. Στα επιτεύγματά του η υπεράσπιση του βασιλείου του Ουέσεξ από τις εισβολές των Βίκινγκς και η προώθηση της εκπαίδευσης, του νόμου και της διοίκησης. Θεωρήθηκε κεντρική φιγούρα στον δρόμο προς τη δημιουργία μιας ενωμένης Αγγλίας και έγινε ο μόνος Άγγλος βασιλιάς που αποκαλούνταν «ο μεγάλος» από τον λαό του.

Όμως, παρά την ιστορική του θέση, ο ακριβής τόπος ταφής του παραμένει μυστήριο.

Μετά το θάνατό του το 899, ο Αλφρέδος θάφτηκε στον καθεδρικό ναό του Γουίντσεστερ. Το 1110 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στο Αββαείο του Χάιντ στην πόλη, όπου θάφτηκε κοντά στον κύριο βωμό, μεταξύ της συζύγου και του γιου του.

Ωστόσο, το μοναστήρι καταστράφηκε τον 16ο αιώνα, κατά την περίοδο της διάλυσης των μοναστηριών στην Αγγλία, και ο χώρος παρέμεινε ερειπωμένος.

Το 1866, κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός ασύλου στη θέση όπου βρισκόταν το μοναστήρι, ο John Mellor, ένας Άγγλος αρχαιολόγος ανέσκαψε τον χώρο και βρήκε οστά που πίστευε ότι ανήκαν στον Άλφρεντ. Θάφτηκαν ξανά στην κοντινή εκκλησία του Αγίου Βαρθολομαίου. Όμως μία εξέταση με χρονολόγηση άνθρακα το 2013 ανέτρεψε την ιστορία, καθώς τα οστά αποδείχθηκε ότι ήταν μεταγενέστερα κατά 200 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Γκράχαμ Φίλιπς, συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής βρήκε ένα στοιχείο στα αρχεία του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Πρόκειται για ένα έγγραφο του 1800 που γράφτηκε από τον ιστορικό Henry Howard για το Hyde Abbey περιγράφει πώς οι κρατούμενοι που ασχολούνταν με την κηπουρική στην περιοχή της φυλακής που χτίστηκε εκεί στα τέλη του 18ου αιώνα βρήκαν οστά και τα έθαψαν ξανά κοντά. Ο Φίλιπς πιστεύει ότι αυτά ήταν τα λείψανα του Αλφρέδου, της συζύγου και του γιου του – τα οποία είχαν μεταφερθεί δεκαετίες πριν από τις ανασκαφές του 19ου αιώνα.

Η ακριβής τοποθεσία όπου ο Φίλιπς πιστεύει ότι τα οστά υποτίθεται ότι θα αποκαλυφθούν απόψε (8 Ιουλίου) στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή Weird Britain.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα σημείο που απέχει μόλις περίπου 18 μέτρα από την πλάκα που σηματοδοτεί σήμερα τη θέση του υποτιθέμενου τάφου του Αλφρέδου.

Όμως ο ισχυρισμός μένει να επαληθευτεί επιστημονικά, κάτι που απαιτεί χρόνο. Μέχρι τότε το μυστήριο πού είναι τα λείψανα του Αλφρέδου του Μεγάλου, παραμένει.

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