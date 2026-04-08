Κίτρινη βλέννα στο λιμάνι του Βόλου: Απαντήσεις περιμένουν οι ξενοδόχοι

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση κιτρινωπής βλέννας στη θάλασσα του Βόλου - πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι «έχουν ήδη ληφθεί δείγματα και αναμένονται οι απαντήσεις»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Στο λιμάνι του Βόλου εμφανίστηκε κίτρινη βλέννα στην επιφάνεια της θάλασσας, εκτείνοντας από το Τελωνείο έως το επιβατικό λιμάνι.
  • Οι κάτοικοι και επαγγελματίες αποδίδουν το φαινόμενο σε παράνομες συνδέσεις που ρίχνουν λύματα στο λιμάνι και επισημαίνουν την επανεμφάνιση και επιδείνωση του προβλήματος το 2025.
  • Λήφθηκαν δείγματα από το Λιμενικό και το αρμόδιο υπουργείο, με τους φορείς να αναμένουν επίσημες απαντήσεις για τα αίτια της ρύπανσης.
  • Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας ζητά σαφείς διευκρινίσεις για το φαινόμενο, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου.
  • Ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου απαιτεί άμεση διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για τη ρύπανση.
Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στο λιμάνι του Βόλου η εμφάνιση κίτρινης βλέννας στην επιφάνεια της θάλασσας, ένα φαινόμενο που εκτείνεται σε μεγάλη έκταση από το Τελωνείο έως σχεδόν το επιβατικό λιμάνι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών στο Newsbomb, η εικόνα έγινε ιδιαίτερα αισθητή τη Μεγάλη Δευτέρα, με το νερό να παρουσιάζει μια ασυνήθιστη κιτρινωπή, παχύρρευστη ουσία που επιπλέει. Πολλοί αποδίδουν την κατάσταση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων, καταγγέλλοντας παράλληλα την ύπαρξη παράνομων συνδέσεων που οδηγούν λύματα στο λιμάνι.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Οι κάτοικοι επισημαίνουν πως πρόκειται για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– έχει επιδεινωθεί μέσα στο 2025, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Εκφράζονται μάλιστα φόβοι ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, η ρύπανση ενδέχεται να επεκταθεί και σε παρακείμενες ακτές κολύμβησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι «έχουν ήδη ληφθεί δείγματα από το Λιμενικό και το αρμόδιο υπουργείο, με τους φορείς να αναμένουν επίσημες απαντήσεις. Όπως εξήγησε, παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μπορεί να συνδέονται και με φυσικές διεργασίες της άνοιξης».

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι ως Ένωση έχουν «ζητήσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τα αίτια του φαινομένου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει σαφής απάντηση ώστε να μην δημιουργούνται σκιές για την εικόνα της περιοχής, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιού ΛιμεναρχείουΠαλαιών Βόλου, ο οποίος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «ντροπιαστική εικόνα» και ζητά άμεση διερεύνηση των αιτιών, καθώς και απόδοση ευθυνών.

Η ανακοίνωση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιού Λιμεναρχείου – Παλαιών Βόλου

«Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, σε μια περίοδο που θεωρητικά η πόλη μας ετοιμάζεται να υποδεχτεί επισκέπτες, η εικόνα που παρουσιάζεται στα νερά του λιμανιού του Βόλου είναι ντροπιαστική.

Η εικόνα είναι αποκρουστική και η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό, δίπλα ακριβώς στην πόλη, μέσα στον κλειστό κόλπο του Παγασητικού – και τι μπορεί να καταλήγει στις ακτές όπου σε λίγους μήνες θα κάνουμε μπάνια – είναι πραγματικά τρομακτική.

Για ακόμη μία φορά, γινόμαστε μάρτυρες μιας απαράδεκτης και επικίνδυνης κατάστασης στο λιμάνι, δίπλα από την περιοχή των Παλαιών. Και δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια κακή εικόνα για την πόλη. Αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό και δημόσιο υγειονομικό ζήτημα, που αφορά άμεσα τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η εικόνα αυτή δεν τιμά κανέναν.

Δεν τιμά την πόλη.

Δεν τιμά τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Και σίγουρα δεν τιμά εμάς τους κατοίκους και τους πολίτες του Βόλου.

Δεν είναι δυνατόν:

να επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά χωρίς ουσιαστική παρέμβαση,

να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η περιβαλλοντική ισορροπία του Παγασητικού,

να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα, τόσο στους επισκέπτες όσο – κυρίως – σε εμάς τους ίδιους, τους πολίτες αυτής της πόλης.

Οι αρμόδιοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους χθες.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη:

Πρέπει να αποδοθούν άμεσα ευθύνες, να υπάρξει παρέμβαση της Δικαιοσύνης και να σταματήσει τώρα αυτή η κατάσταση, η οποία δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Απαιτούμε:

Άμεση, οριστική και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος

Πλήρη διερεύνηση των αιτίων της ρύπανσης

Απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται

Συστηματικούς ελέγχους με διαφάνεια και δημόσια ενημέρωση των πολιτών

Ως Σύλλογος και ως κάτοικοι δεν πρόκειται να μείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

Δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε αυτή την εικόνα».

