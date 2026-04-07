Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

Snapshot Στο λιμάνι του Βόλου παρατηρείται εκτεταμένη ρύπανση με κίτρινη βλέννα που προέρχεται από παράνομες συνδέσεις και το δίκτυο ομβρίων υδάτων.

Ο Εκπολιτιστικός

Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου ζητά άμεση διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και οριστική λύση του προβλήματος.

Η ρύπανση αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό και δημόσιο υγειονομικό ζήτημα που απειλεί την ποιότητα ζωής και την εικόνα της πόλης.

Οι αρμόδιοι φορείς, όπως το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου και η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, έχουν διαφορετικές ευθύνες που απαιτούν συντονισμό για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Καταγγέλλεται η απουσία ουσιαστικής παρέμβασης παρά την επανάληψη των περιστατικών ρύπανσης και την αύξηση των κρουσμάτων το 2025.

Ανησυχία και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στο λιμάνι του Βόλου η εμφάνιση κίτρινης βλέννας στην επιφάνεια της θάλασσας. Η ρύπανση παρατηρείται σε μία μεγάλη έκταση από το Τελωνείο του Βόλου έως σχεδόν το επιβατικό λιμάνι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών και επαγγελματιών της περιοχής, το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα αισθητό την Μεγάλη Δευτέρα, με τη θάλασσα να εμφανίζει μια ασυνήθιστη κιτρινωπή, παχύρρευστη ουσία που επιπλέει.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Όπως εξηγούν οι κάτοικοι, η ρύπανση προέρχεται από το δίκτυο ομβρίων υδάτων και πως πρόκειται για συχνό φαινόμενο, ενώ καταγγέλλεται ότι υπάρχουν πολλές παράνομες συνδέσεις με τα λύματα να καταλήγουν το λιμάνι.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για λύση του προβλήματος, παρά το γεγονός ότι το 2025 καταγράφηκε αύξηση των περιστατικών μόλυνσης, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι πως η ρύπανση θα επεκταθεί και στις ακτές κολύμβησης γύρω από την πόλη του Βόλου αν δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

«Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

Ο Εκπολιτιστικός- Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου- Παλαιών Βόλου προχώρησε σε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για ντροπιαστική εικόνα του λιμανιού της πόλης τονίζοντας παράλληλα ότι είναι τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ζητά άμεση και οριστική λύση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ρύπανσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, σε μια περίοδο που θεωρητικά η πόλη μας ετοιμάζεται να υποδεχτεί επισκέπτες, η εικόνα που παρουσιάζεται στα νερά του λιμανιού του Βόλου είναι ντροπιαστική.

Η εικόνα είναι αποκρουστική και η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό, δίπλα ακριβώς στην πόλη, μέσα στον κλειστό κόλπο του Παγασητικού – και τι μπορεί να καταλήγει στις ακτές όπου σε λίγους μήνες θα κάνουμε μπάνια – είναι πραγματικά τρομακτική.

Για ακόμη μία φορά, γινόμαστε μάρτυρες μιας απαράδεκτης και επικίνδυνης κατάστασης στο λιμάνι, δίπλα από την περιοχή των Παλαιών. Και δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια κακή εικόνα για την πόλη. Αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό και δημόσιο υγειονομικό ζήτημα, που αφορά άμεσα τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η εικόνα αυτή δεν τιμά κανέναν.

Δεν τιμά την πόλη.

Δεν τιμά τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Και σίγουρα δεν τιμά εμάς τους κατοίκους και τους πολίτες του Βόλου.

Δεν είναι δυνατόν:

να επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά χωρίς ουσιαστική παρέμβαση,

να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η περιβαλλοντική ισορροπία του Παγασητικού,

να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα, τόσο στους επισκέπτες όσο – κυρίως – σε εμάς τους ίδιους, τους πολίτες αυτής της πόλης.

Οι αρμόδιοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους χθες.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη:

Πρέπει να αποδοθούν άμεσα ευθύνες, να υπάρξει παρέμβαση της Δικαιοσύνης και να σταματήσει τώρα αυτή η κατάσταση, η οποία δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Απαιτούμε:

Άμεση, οριστική και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος

Πλήρη διερεύνηση των αιτίων της ρύπανσης

Απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται

Συστηματικούς ελέγχους με διαφάνεια και δημόσια ενημέρωση των πολιτών

Ως Σύλλογος και ως κάτοικοι δεν πρόκειται να μείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

Δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε αυτή την εικόνα».

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Εδώ αξίζει να γίνει μια αναφορά στις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, κάτι που εξηγεί γιατί η αντιμετώπιση του ζητήματος έχει χαθεί… στη μετάφραση:

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου έχει την ευθύνη για την αστυνόμευση της περιοχής, τη διενέργεια αυτοψίας και τη λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου.

έχει την ευθύνη για την αστυνόμευση της περιοχής, τη διενέργεια αυτοψίας και τη λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου. Από την πλευρά του, ο ΟΛΒ , ως διαχειριστής του λιμανιού, οφείλει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης και να μεριμνά για τον καθαρισμό των υδάτων εντός της ζώνης του λιμανιού.

, ως διαχειριστής του λιμανιού, οφείλει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης και να μεριμνά για τον καθαρισμό των υδάτων εντός της ζώνης του λιμανιού. Από την άλλη, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας , είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης (π.χ. αγωγοί, βιομηχανίες) και την επιβολή προστίμων αν διαπιστωθεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

, είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης (π.χ. αγωγοί, βιομηχανίες) και την επιβολή προστίμων αν διαπιστωθεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το δίκτυο ομβρίων υδάτων το διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου.

