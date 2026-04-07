Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

Ο Εκπολιτιστικός- Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου- Παλαιών Βόλου ζητά την άμεση διευθέτηση του προβλήματος

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

  • Στο λιμάνι του Βόλου παρατηρείται εκτεταμένη ρύπανση με κίτρινη βλέννα που προέρχεται από παράνομες συνδέσεις και το δίκτυο ομβρίων υδάτων.
  • Ο Εκπολιτιστικός
  • Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου ζητά άμεση διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και οριστική λύση του προβλήματος.
  • Η ρύπανση αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό και δημόσιο υγειονομικό ζήτημα που απειλεί την ποιότητα ζωής και την εικόνα της πόλης.
  • Οι αρμόδιοι φορείς, όπως το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου και η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, έχουν διαφορετικές ευθύνες που απαιτούν συντονισμό για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.
  • Καταγγέλλεται η απουσία ουσιαστικής παρέμβασης παρά την επανάληψη των περιστατικών ρύπανσης και την αύξηση των κρουσμάτων το 2025.
Ανησυχία και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στο λιμάνι του Βόλου η εμφάνιση κίτρινης βλέννας στην επιφάνεια της θάλασσας. Η ρύπανση παρατηρείται σε μία μεγάλη έκταση από το Τελωνείο του Βόλου έως σχεδόν το επιβατικό λιμάνι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών και επαγγελματιών της περιοχής, το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα αισθητό την Μεγάλη Δευτέρα, με τη θάλασσα να εμφανίζει μια ασυνήθιστη κιτρινωπή, παχύρρευστη ουσία που επιπλέει.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Όπως εξηγούν οι κάτοικοι, η ρύπανση προέρχεται από το δίκτυο ομβρίων υδάτων και πως πρόκειται για συχνό φαινόμενο, ενώ καταγγέλλεται ότι υπάρχουν πολλές παράνομες συνδέσεις με τα λύματα να καταλήγουν το λιμάνι.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για λύση του προβλήματος, παρά το γεγονός ότι το 2025 καταγράφηκε αύξηση των περιστατικών μόλυνσης, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι πως η ρύπανση θα επεκταθεί και στις ακτές κολύμβησης γύρω από την πόλη του Βόλου αν δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

«Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

Ο Εκπολιτιστικός- Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου- Παλαιών Βόλου προχώρησε σε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για ντροπιαστική εικόνα του λιμανιού της πόλης τονίζοντας παράλληλα ότι είναι τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ζητά άμεση και οριστική λύση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ρύπανσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, σε μια περίοδο που θεωρητικά η πόλη μας ετοιμάζεται να υποδεχτεί επισκέπτες, η εικόνα που παρουσιάζεται στα νερά του λιμανιού του Βόλου είναι ντροπιαστική.

Η εικόνα είναι αποκρουστική και η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό, δίπλα ακριβώς στην πόλη, μέσα στον κλειστό κόλπο του Παγασητικού – και τι μπορεί να καταλήγει στις ακτές όπου σε λίγους μήνες θα κάνουμε μπάνια – είναι πραγματικά τρομακτική.

Για ακόμη μία φορά, γινόμαστε μάρτυρες μιας απαράδεκτης και επικίνδυνης κατάστασης στο λιμάνι, δίπλα από την περιοχή των Παλαιών. Και δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια κακή εικόνα για την πόλη. Αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό και δημόσιο υγειονομικό ζήτημα, που αφορά άμεσα τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η εικόνα αυτή δεν τιμά κανέναν.

Δεν τιμά την πόλη.

Δεν τιμά τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Και σίγουρα δεν τιμά εμάς τους κατοίκους και τους πολίτες του Βόλου.

Δεν είναι δυνατόν:

να επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά χωρίς ουσιαστική παρέμβαση,

να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η περιβαλλοντική ισορροπία του Παγασητικού,

να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα, τόσο στους επισκέπτες όσο – κυρίως – σε εμάς τους ίδιους, τους πολίτες αυτής της πόλης.

Οι αρμόδιοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους χθες.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη:

Πρέπει να αποδοθούν άμεσα ευθύνες, να υπάρξει παρέμβαση της Δικαιοσύνης και να σταματήσει τώρα αυτή η κατάσταση, η οποία δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Απαιτούμε:

Άμεση, οριστική και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος

Πλήρη διερεύνηση των αιτίων της ρύπανσης

Απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται

Συστηματικούς ελέγχους με διαφάνεια και δημόσια ενημέρωση των πολιτών

Ως Σύλλογος και ως κάτοικοι δεν πρόκειται να μείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

Δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε αυτή την εικόνα».

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Εδώ αξίζει να γίνει μια αναφορά στις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, κάτι που εξηγεί γιατί η αντιμετώπιση του ζητήματος έχει χαθεί… στη μετάφραση:

  • Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου έχει την ευθύνη για την αστυνόμευση της περιοχής, τη διενέργεια αυτοψίας και τη λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου.
  • Από την πλευρά του, ο ΟΛΒ, ως διαχειριστής του λιμανιού, οφείλει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης και να μεριμνά για τον καθαρισμό των υδάτων εντός της ζώνης του λιμανιού.
  • Από την άλλη, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης (π.χ. αγωγοί, βιομηχανίες) και την επιβολή προστίμων αν διαπιστωθεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Το δίκτυο ομβρίων υδάτων το διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου.

Διαβάστε επίσης

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Βίντεο από κατάρριψη αμερικανικού drone πάνω από το νησί Κεσμ

12:12ΦΑΡΜΑΚΟ

Hellas PHARM 2026: 3.830 επισκέπτες και 119 εταιρείες-χορηγοί στο συνέδριο-έκθεση του ΦΣΑ

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε συστήματα αεράμυνας στο Ιράν και γέφυρα στον Λίβανο - Βίντεο

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Άρειο Πάγο ο Μυλωνάκης κατά δημοσιεύματος: Ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ταινίες και οι σειρές της Μεγάλης Βδομάδας

12:00ANNOUNCEMENTS

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηταράκης για άρση ασυλίας: «Θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση να καθαρίσω το όνομά μου»

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβουλεύει όλους μας ο ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ρούχων - Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

11:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Η παραβολή των Δέκα παρθένων - Η σημασία της ευαγγελικής περικοπής

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων κάνει βόλτες ανενόχλητη έξω από σπίτια στο Πανόραμα

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:00ΥΓΕΙΑ

ECMO: Η θεραπεία υποστήριξης ζωής που φέρεται ότι θα εφαρμοστεί στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Το Ισραήλ προειδοποιεί το Ιράν για χτύπημα στα τρένα - Αγωνία για το τελεσίγραφο Τραμπ - Πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Aλέξης Τσικόπουλος: 4 μήνες αγνοούμενος ο 33χρονος γιατρός – Η επόμενη φάση των ερευνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ