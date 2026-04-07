Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων κάνει βόλτες ανενόχλητη έξω από σπίτια στο Πανόραμα

Σε πύλη εισόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχει αναδειχθεί όπως φαίνεται η περιοχή του Πανοράματος για τα αγριογούρουνα.

Τα αγριογούρουνα εμφανίζονται πλέον όλο και πιο συχνά στην περιοχή του Πανοράματος. Μετά την πρόσφατη κατάβαση μιας ομάδας αγριόχοιρων σε κεντρικό σημείο της οδού Εγνατίας στη συμβολή με Παπάφη κοντά στον σταθμό του Μετρό την Παρασκευή, μια... ντουζίνα αγριογούρουνα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που τράβηξε κάτοικος της περιοχής, σουλατσάρουν ανενόχλητα έξω από σπίτια και δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα σε δρόμο στο Πανόραμα.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλες αντίστοιχες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιοχές της πόλης, κυρίως στα ανατολικά.

Δείτε το βίντεο:

