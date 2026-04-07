Βεγγαλικά: Σε επιφυλακή οι αρχές ενόψει Πάσχα για «πυριτιδαποθηκές» - Τα «τσουχτερά» πρόστιμα

Snapshot Έξι άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά στη Χίο από έκρηξη σε αποθήκη κατά την προετοιμασία αυτοσχέδιων ρουκετών.

Στην Πάτρα συνελήφθη 30χρονος με πάνω από 3.000 κροτίδες, 47 πυροτεχνήματα και πιστόλι κρότου σε γκαρσονιέρα.

Η κατοχή, χρήση και εμπορία βεγγαλικών απαγορεύεται αυστηρά στην Ελλάδα, με πρόστιμα που ξεκινούν από 3.000 ευρώ και ποινές φυλάκισης.

Σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς από βεγγαλικά, τα πρόστιμα μπορούν να ξεπεράσουν τα 10.000 ευρώ και οι ποινές είναι αυστηρότερες.

Η Ελληνική Αστυνομία εντείνει τους ελέγχους και πραγματοποιεί συλλήψεις και κατασχέσεις παράνομων ειδών πυροτεχνίας ενόψει Πάσχα.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές για την προετοιμασία χρήσης βεγγαλικών και ρουκετών ενόψει Πάσχα, προσπάθώντας να βάλουν «φρένο» σε μια συνήθεια που προκαλεί κάθε χρόνο τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Ήδη στη Χίο, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη στον Βροντάδο, όταν ένας εσφαλμένος χειρισμός κατά την προετοιμασία αυτοσχέδιων ρουκετών προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη.

Την ίδια ώρα, στην Πάτρα οι αρχές εντόπισαν «πυριτιδαποθήκη» σε γκαρσονιέρα. Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών συνέλαβαν 30χρονο για κατοχή χιλιάδων κροτίδων, ενώ στον έλεγχο που ακολούθησε σε γκαρσονιέρα ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 3.000 κροτίδες, 47 πυροτεχνήματα και ένα πιστόλι κρότου.

Φέρεται πως ο 30χρονος προμηθεύτηκε τις κροτίδες μέσω διαδικτυακών παραγγελιών. Όπως αναφέρει το patrapress.gr, η διακίνηση σε υποψήφιους αγοραστές γινόταν από «στόμα σε στόμα». Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί βεγγαλικών και όπλων και με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελύθερος.

Τα πρόστιμα και οι ποινές

Υπενθυμίζεται ότι, η χρήση, η κατοχή, η εμπορία και η κατασκευή βεγγαλικών και κροτίδων απαγορεύεται αυστηρά στην Ελλάδα, ειδικά κατά την περίοδο του Πάσχα, με τις ποινές να είναι ιδιαίτερα «τσουχτερές».

Ειδικότερα:

Τα πρόστιμα για την παράνομη χρήση βεγγαλικών/πυροτεχνημάτων είναι πολύ υψηλά, ξεκινώντας από 3.000 ευρώ, φτάνοντας και περισσότερο σε περιπτώσεις ρίψης.

Πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, η χρήση παράνομων βεγγαλικών διώκεται ποινικά και μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση.

Εάν από τα βεγγαλικά προκληθεί πυρκαγιά, οι ποινές είναι εξαιρετικά σοβαρές, με πρόστιμα που μπορεί να ξεκινούν από 10.000 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία εντατικοποιεί τους ελέγχους την περίοδο του Πάσχα, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται δεκάδες συλλήψεις και κατασχέσεις εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων ειδών πυροτεχνίας.

