Συναγερμός ενόψει Πάσχα από σοβαρούς τραυματισμούς με βεγγαλικά και ρουκέτες στη Χίο

Καθώς πλησιάζουν οι άγιες ημέρες του Πάσχα και η στιγμή που θα ηχήσουν οι καμπάνες της Ανάστασης, ο μεγάλος κίνδυνος από τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα επιστρέφει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο.

Το παραδοσιακό έθιμο του ρουκετοπόλεμου στη Χίο οδήγησε ήδη σε σοβαρούς τραυματισμούς και συλλήψεις.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε αποθήκη στον Βροντάδο, όταν ένας εσφαλμένος χειρισμός κατά την προετοιμασία των αυτοσχέδιων ρουκετών προκάλεσε ισχυρότατη έκρηξη. Οι έξι παρευρισκόμενοι, ηλικίας από είκοσι έως σαράντα ετών ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και μια γυναίκα, σώθηκαν κυριολεκτικά από καθαρή τύχη. Ωστόσο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρά εγκαύματα.

Ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χίου περιέγραψε την κρισιμότητα της κατάστασης:

«Κρίθηκε αναγκαίο σε τέσσερις από αυτούς, να γίνει εισαγωγή γιατί είχαν εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Σε μερικές περιπτώσεις αρκετά εκτεταμένα μέχρι 50% της επιφάνειας του σώματος».

Αμέσως μετά το συμβάν, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των έξι ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών. Παράλληλα, οι διωκτικές αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, αναζητώντας και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην παράνομη κατασκευή των ρουκετών.

Η εορταστική ατμόσφαιρα μετατρέπεται συχνά σε εφιάλτη, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, παραθέτοντας τα ανησυχητικά στοιχεία της περσινής χρονιάς:

«Πέρυσι το Πάσχα 100 περίπου άτομα διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία της χώρας με τραυματισμούς από βεγγαλικά, ακρωτηριασμοί, εγκαύματα δευτέρου βαθμού και άνω. Κάποιοι από αυτούς χρειάστηκε η νοσηλεία τους σε ΜΕΘ κι όμως μυαλό δε βάζουμε».

Με αφορμή το νέο περιστατικό, οι Αρχές εντατικοποιούν τους ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό παράνομων κροτίδων και βεγγαλικών.

Διαβάστε επίσης