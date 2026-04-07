Πάσχα: Πόσο πληρώνονται όσοι εργαζόμενοι εργαστούν τις ημέρες που είναι αργία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Snapshot
  • Η Κυριακή και η Δευτέρα του Πάσχα θεωρούνται αργίες, με ειδικές προσαυξήσεις για όσους εργαστούν αυτές τις ημέρες.
  • Η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι υποχρεωτική αργία, αλλά η λειτουργία των καταστημάτων επιτρέπεται μόνο μέχρι τη 1 μ.μ., εκτός ειδικών τοπικών αποφάσεων.
  • Οι εργαζόμενοι που εργάζονται την Κυριακή του Πάσχα δικαιούνται προσαύξηση 75% στο ωρομίσθιο και αναπληρωματική ανάπαυση αν απασχοληθούν πάνω από 5 ώρες.
  • Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και για όσους εργάζονται προβλέπεται προσαύξηση 75% στο ωρομίσθιο, με επιπλέον ωρομίσθια για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, αν η επιχείρηση λειτουργεί κατ’ εξαίρεση.
Πλησιάζει ο εορτασμός του Πάσχα, ωστόσο, ορισμένοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να εργαστούν ακόμα και τις ημέρες που θεωρούνται αργίες. Σε τέτοια περίπτωση, όμως, για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων προβλέπεται προσαύξηση στο ημερομίσθιο έως και 75%.

Αναλυτικά τι ισχύει

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την ημέρα η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους προβλέπεται η εν λόγω ημέρα ως αργία, βάσει ειδικών διατάξεων (διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις κλπ).

Ειδικά για τα καταστήματα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ 748/66, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 1ης μ.μ. της Μεγάλης Παρασκευής. Παράλληλα όμως είναι δυνατόν με απόφαση του Νομάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, να ορισθεί και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων την παραπάνω ημέρα εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν (Ν.425/76).

Το Μεγάλο Σάββατο, θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Για την Κυριακή του Πάσχα, ισχύει ό,τι και για τις υπόλοιπες Κυριακές, δηλαδή απαγορεύεται η εργασία των εργαζομένων. Επομένως, όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται τα παρακάτω:

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα εργασίας τους, προσαυξημένο κατά ποσοστό 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιου. Στην περίπτωση που απασχοληθούν άνω των 5 ωρών δικαιούνται και αναπληρωματική ανάπαυση, σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας.

Αν αμείβονται με μισθό , δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Εάν δεν δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούνται να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχόλησης . Η αμοιβή αυτή θα υπολογιστεί βάσει του καταβαλλόμενου ωρομισθίου, ως αποζημίωση για την στέρηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις. Εάν ο εργοδότης απασχολήσει το προσωπικό του οφείλει τα παρακάτω:

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε όσους απουσιάσουν αδικαιολόγητα από την εργασία τους ενώ η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις αργίες, δεν οφείλεται ούτε ημερομίσθιο, ούτε φυσικά προσαύξηση.

Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό: εάν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα τις επίσημες αργίες, Κυριακές κλπ δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή μόνο το 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν. Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε και φέτος κατ’ εξαίρεση λειτουργεί την Δευτέρα του Πάσχα, ο εργοδότης θα καταβάλλει την προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν και τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν υπολογιζόμενα επί του 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.

