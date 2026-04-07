Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει φέτος το πασχαλινό τραπέζι – Οι τιμές για αρνί, τσουρέκια και αυγά

Αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι αναμένονται στο αρνί και στο κατσίκι

Σε ρυθμούς πασχαλινών αγορών κινούνται ήδη οι καταναλωτές ενόψει του Πάσχα. Παρά την ακρίβεια, η κίνηση στην αγορά έχει ήδη ξεκινήσει, με τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να αναζητούν τις πιο συμφέρουσες επιλογές για το φετινό πασχαλινό τραπέζι.

Η αγορά αναμένεται να «ζεσταθεί» από τη Μεγάλη Πέμπτη έως το Μεγάλο Σάββατο.

Τη Μεγάλη Δευτέρα, οι ουρές στα κρεοπωλεία και τη Βαρβάκειο δεν ήταν μεγάλες και οι αγορές γίνονται με το σταγονόμετρο.

Οι τιμές για τον παραδοσιακό οβελία, τα πασχαλινά τσουρέκια και τα σοκολατένια αυγά παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το σημείο πώλησης, με τις πιο οικονομικές επιλογές να εντοπίζονται κυρίως στα σούπερ μάρκετ.

Η πλειονότητα των καταναλωτών προσανατολίζεται στην αγορά μικρότερων κομματιών σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές είναι αυξημένες περίπου κατά 30%.

Οβελίας: Μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές

Οι τιμές για αρνί και κατσίκι διαμορφώνονται σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την αγορά.

Στη Βαρβάκειο αγορά, οι τιμές για την αγορά ολόκληρου αρνιού και κατσικιού κυμαίνονται από 12 έως 14 ευρώ.

Στα σούπερ μάρκετ το ολόκληρο αρνί είναι στα 12,90€ και το κατσίκι στα 13,90€.

Στα συνοικιακά κρεοπωλεία, το αρνί φτάνει έως τα 20 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσίκι αγγίζει τα 21 ευρώ.

Στη Κεντρική Λαχαναγορά Ρέντη οι τιμές κινούνται περίπου στα 14,98 ευρώ το κιλό τόσο για το αρνί όσο και για το κατσίκι.

Πασχαλινά τσουρέκια

Αυξημένες εμφανίζονται και οι τιμές στα πασχαλινά τσουρέκια. Στους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία το κόστος κυμαίνεται φέτος από 12 έως 17 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι οι τιμές διαμορφώνονταν μεταξύ 10 και 15 ευρώ.

Στα σούπερ μάρκετ, τσουρέκια βάρους περίπου 440 γραμμαρίων πωλούνται στα 10,90 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σε σχέση με πέρυσι, όταν κόστιζαν περίπου 9,90 ευρώ.

Σοκολατένια αυγά

Μεγάλο εύρος τιμών καταγράφεται και στα σοκολατένια αυγά. Στους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία οι τιμές ξεκινούν από 13 ευρώ και μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 40 ευρώ το τεμάχιο, ανάλογα με το μέγεθος, τη διακόσμηση και την ποιότητα της σοκολάτας.

Στα σούπερ μάρκετ, ενδεικτικά, σοκολατένιο αυγό 150 γραμμαρίων πωλείται περίπου στα 16,90 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με πέρυσι που κόστιζε 13,90 ευρώ, ενώ άλλη εταιρική επιλογή διατίθεται γύρω στα 11,98 ευρώ από 9,98 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

