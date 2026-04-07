Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία - Τι ισχύει για τις Πανελλήνιες

Snapshot Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου μετά τη διακοπή για το Πάσχα από 6 έως 19 Απριλίου.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για δύο ακόμη τριήμερα, την Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος.

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζονται έως τις 15 Ιουνίου.

Κλειστά θα παραμέινουν τα σχολεία για δύο εβδομάδες, για τον εορτασμό του Πάσχα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι σχολικές μονάδες δεν λειτουργούν από χθες, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου, επομένως οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Από όταν επιστρέψουν, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία τον Ιούνιο, θα έχουν ακόμα δύο ευκαιρίες ανάπαυλας, η πρώτη την Παρασκευή 1 Μαΐου για την Πρωτομαγιά και η δεύτερη τη Δευτέρα 1η Ιουνίου που είναι του Αγίου Πνεύματος.

Το θετικό, πάντως, είναι ότι και στις δύο αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν τριήμερο.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλήνιες

Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν φέτος οι Πανελλήνιες 2026 με πρώτο εξεταζόμενο το μάθημα γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Δεύτερη εξεταζόμενη ημέρα θα είναι η Τετάρτη 3 Ιουνίου, με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα εξεταστούν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από 4 έως 15 Ιουνίου, όπως Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ώρα έναρξης εξέτασης για τις Πανελλαδικές ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων και οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ., ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

