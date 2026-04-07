Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής περιορίζοντας τις φλόγες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας επί της οδού της οδού Πανδώρας 16.
Για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 10 πυροσβέστες και το περιστατικό τέθηκε σχεδόν άμεσα υπό έλεγχο περιορίζοντας τις υλικές ζημιές.
