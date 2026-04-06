Αγρίνιο: Έστησαν μπλόκο και συνέλαβαν τους δράστες απόπειρας ένοπλης ληστείας στο Θέρμο- 4 συλλήψεις

Snapshot Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις δράστες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, για την ένοπλη ληστεία στο Θέρμο Αγρινίου.

Οι δράστες επιχείρησαν να ληστέψουν το θύμα στο σπίτι του, το οποίο αντιστάθηκε και δέχθηκε πυροβολισμούς.

Το θύμα τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή όταν έφτασε περιπολικό της ΕΛΑΣ, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο Ζευγαράκι Αγρινίου την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου για ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στο Θέρμο. Πρόκειται για 3 άνδρες, δύο 42χρονους και έναν 38χρονο και μία γυναίκα 25 ετών.

Δύο εκ των δραστών και η γυναίκα εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν στο δεύτερο γεφύρι στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όπου οι αστυνομικοί τους είχαν στήσει μπλόκο. Ο τέταρτος δράστης συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Μαραθιά.

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/4) στο Θέρμο, όπου φέρεται να είχαν στήσει ενέδρα σε κάτοικο της περιοχής.

Όταν το θύμα επέστρεψε στο σπίτι του, τον ακινητοποίησαν στην είσοδο του σπιτιού και τον οδήγησαν στο εσωτερικό του, επιχειρώντας να τον ληστέψουν.

Το θύμα ωστόσο αντιστάθηκε και άρχισε να φωνάζει, γεγονός που κινητοποίησε τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι ειδοποίησαν συγγενικά του πρόσωπα και η Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε πρώτος, συγγενής του θύματος, ο οποίος δέχθηκε απειλές από τους δράστες που δεν δίστασαν να προχωρήσουν ακόμη και σε πυροβολισμούς.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή από την πίσω πλευρά της κατοικίας αμέσως μόλις έφθασε στο σημείο περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι το θύμα τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή βοήθειας ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιων της Δικαιοσύνης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

«Βγάζει ένα όπλο και ρίχνει»

Ο γιος της οικογένειας μιλώντας στον Alpha περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που βίωσαν οι γονείς του.

«Πάλεψαν για κάποια λεπτά, αντιστάθηκε ο πατέρας μου, προσπάθησε να ξεφύγει. Τελικά τον έσυραν και τον έβαλαν σπίτι. Ήταν μέσα η μητέρα μου και εμφανίστηκε ξαφνικά ένας ληστής με full face και ένα όπλο, την απείλησε “αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω”. Την έσυρε στο σαλόνι, πήγε να της δέσει τα χέρια με κάτι πλαστικό και εκείνη την ώρα έφτασα εγώ», είπε ο γιος της οικογένειας.

Ο ίδιος συνέχισε αναφέροντας πως αποπειράθηκε να κυνηγήσει τους ληστές που τον πυροβόλησαν: «βγάζει ένα όπλο, πρέπει να ήταν Καλάσνικοφ γιατί βρήκαμε κάλυκες και ρίχνει».

Με πληροφορίες από sinidisi.gr, tempo24.news, alpha

