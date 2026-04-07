Δραπέτες των φυλακών Κασσαβέτειας δύο εκ των συλληφθέντων της ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Οι δύο επικίνδυνοι κακοποιοί είχαν δραπετεύσει από τις φυλακές τον Ιανουάριο του 2025

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δραπέτες των φυλακών Κασσαβέτειας δύο εκ των συλληφθέντων της ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας
  • Δύο δραπέτες από τις φυλακές Κασσαβέτειας, που είχαν αποδράσει τον Ιανουάριο του 2025, συνελήφθησαν μετά από απόπειρα ένοπλης ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Οι δύο κακοποιοί είχαν συμμετάσχει το 2015 σε συμμορία που διέπραξε δύο δολοφονίες με κίνητρο τη ληστεία.
  • Κατά την απόπειρα ληστείας, οι δράστες ακινητοποίησαν την σύζυγο επιχειρηματία και χτύπησαν τον ίδιο ζητώντας χρήματα, ενώ πυροβόλησαν εναντίον του γιου της οικογένειας που επιχείρησε να επέμβει.
  • Οι δράστες διαφεύγουν με αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη Αλβανίδα, η οποία είχε νοικιάσει σπίτι με ψεύτικα στοιχεία κοντά στη λίμνη Τριχωνίδας και συνελήφθη μαζί με τους συνεργούς της.
  • Σε έρευνα σε μονοκατοικία βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για απολογία.
Συνελήφθησαν μετά από απόπειρα ένοπλης ληστείας οι δύο βαρυποινίτες που είχαν αποδράσει τον Ιανουάριο του 2025 από τις φυλακές Βόλου και αναζητούνταν.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από απόπειρα ληστείας το βράδυ του Σαββάτου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι δύο σκληροί κακοποιοί αλβανικής καταγωγής είχαν αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές της Κασσαβέτεια Βόλου στις 2 Ιανουαρίου 2025.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, oι δύο δραπέτες συμμετείχαν το 2015 σε συμμορία επικίνδυνων ληστών που είχαν δολοφονήσει έναν έμπορο ψιλικών στην περιοχή της Ελευσίνας και μία ηλικιωμένη στον Ασπρόπυργο με κίνητρο τη ληστεία.

Η απόπειρα ένοπλης ληστείας στο Θέρμο

Οι δύο κακοποιοί με έναν ακόμη συνεργό τους ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Λάρισας, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (4/4) εισέβαλαν στο σπίτι επιχειρηματία στο Θέρμο, ακινητοποίησαν τη γυναίκα του και όταν επέστρεψε στο σπίτι, τον χτύπησαν του και του ζήτησαν τα χρήματα που έκρυβε στο σπίτι του.

Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από τους γείτονες οι οποίοι ενημέρωσαν τον γιο της οικογένειας που έσπευσε στο σπίτι να δει τι συμβαίνει. Οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον του προτού εγκαταλείψουν την οικία.

Οι τρεις κακοποιοί επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη υπήκοος Αλβανίας και χάθηκαν στο σκοτάδι.

Κλιμάκιο αστυνομικών της Ασφάλειας Αγρινίου εντόπισαν το σπίτι που είχε νοικιάσει η γυναίκα με ψεύτικα στοιχεία στον οικισμό Μαραθιάς, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδας, την Κυριακή.

Το απόγευμα της Κυριακής, αστυνομικοί εντόπισαν σε μπλόκο που έστησαν στον κόμβο Συκιάς το όχημα διαφυγής των δραστών και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν βρήκαν τους δύο δραπέτες να κρύβονται στο πορτμπαγκάζ και τους συνέλαβαν μαζί με την γυναίκα που οδηγούσε.

Ακολούθησαν έρευνα στη μονοκατοικία όπου βρισκόταν ο έγκλειστος των φυλακών Λάρισας. Ο τελευταίος όταν είδε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εντός της οικίας βρέθηκε ένα καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες ενωμένοι με μονωτική ταινία και 57 φυσίγγια.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Αγρινίου και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή.

