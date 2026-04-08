ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν 19,8 εκατ. ευρώ σε 57.000 αγρότες

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην ολοκλήρωση της πληρωμής της 2ης εκκαθάρισης της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, μετά την έκδοση της 1ης τροποποίησης της υπ’ αρ. 351165/16.12.2025 απόφασης ένταξης.

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανέρχεται σε 19.839.028,28 ευρώ σε 56.969 μοναδικούς δικαιούχους για το έτος ενίσχυσης 2025, κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων. Η πληρωμή περιλαμβάνει περιπτώσεις θεραπείας κατανομής βοσκοτοπικών εκτάσεων και περάτωσης ελέγχων και αφορά σε τεμάχια που εμφανίζουν επικάλυψη με τις επιλέξιμες ανά υπόπαρέμβαση περιοχές και για το τμήμα του τεμαχίου που επικαλύπτεται.

Η ανάλυση της πληρωμής ανά δράση έχει ως εξής:

Δράση

Πλήθος Δικαιούχων

Ποσό Πληρωμής

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές (Π3-71.1)

33.154

14.200.699,22€

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός ορεινών (Π3-71.2)

22.133

4.891.266,19€

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (Π3-71.3)

4.863

747.062,87€

Η παρούσα πληρωμή χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση μεγάλου αριθμού αγροτεμαχίων, τα οποία κατέστη δυνατό να πληρωθούν αποκλειστικά μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

  • 623 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.
  • 468 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων προσκομισθέντων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).
  • 001 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).
  • 875 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Η σημερινή πληρωμή εντάσσεται στον προγραμματισμό του Β’ τριμήνου 2026, όπως είχε ανακοινωθεί στις 12 Μαρτίου, και ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Με την αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων και την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς και νόμιμους δικαιούχους.

