Σκύλος στον Πειραιά δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη γιαγιά ενός δίχρονου παιδιού, καθώς το παιδί διέφυγε της προσοχής της ηλικιωμένης, πλησίασε έναν σκύλο και το τετράποδο του επιτέθηκε δαγκώνοντάς το στο κεφάλι.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων υπό τη συνοδεία αστυνομικών, ενώ η γιαγιά του που είναι από την Ολλανδία συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πειραιά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου.