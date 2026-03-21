Τρόμος για γυναίκα στη Πάτρα: Της επιτέθηκε αγέλη σκύλων, ενώ περπατούσε

Τον απόλυτο τρόμο έζησε γυναίκα, όταν δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η αγέλη των αδέσποτων σκυλιών επιτέθηκε στην γυναίκα, όταν αυτή αμέριμνη περπατούσε στην οδό Σοφοκλέους.

Για καλή της τύχη γλίτωσε μόνο με μερικά τραύματα στο πόδι, καθώς τα ζώα απομακρύνθηκαν έγκαιρα, ενώ ασθενοφόρο μετάφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο.