Champions League: Η Ατλέτικο «άλωσε» τη Βαρκελώνη, σημαντικό βήμα και για την Παρί

Η Ατλέτικο Μαδρίτης «άλωσε» τη Βαρκελώνη επικρατώντας 2-0 της Μπαρτσελόνα, η οποία έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 43ο λεπτό κι έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League – Σημαντικό προβάδισμα πήρε κι η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε με το ίδιο σκορ της Λίβερπουλ στο Παρίσι.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Μαδριλένοι και Παριζιάνοι πήραν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους πρώτους αγώνες για τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης «άλωσε» τη Βαρκελώνη επικρατώντας 2-0 της Μπαρτσελόνα, σε έναν αγώνα, ο οποίος επί της ουσίας κρίθηκε σε μία φάση. Στο 43’ ο Κουμπαρσί ανέτρεψε έξω από την περιοχή τον Σιμεόνε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και από το φάουλ που προέκυψε έγινε το 0-1 με εκπληκτική εκτέλεση του Άλβαρες.

Οι «ροχιμπλάνκος» βρήκαν και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σόρλοτ κι έτσι είναι πλέον το πολύ μεγάλο φαβορί για πρόκριση, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (14/4). Με το ίδιο σκορ (2-0) η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ στο Παρίσι. Η κάτοχος του τίτλου συνεχίζει ακάθεκτη, με σκόρερ τους Ντουέ και Κβαρατσκέλια.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη 7 Απριλίου

  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 1-2 (74' Μπαπέ - 41' Ντίας, 46' Κέιν)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ 0-1 (90'+1 Χάβερτς)

Τετάρτη 8 Απριλίου

  • Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ 2-0 (11' Ντουέ, 65' Κβαρατσκέλια)
  • Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (45' Άλβαρες, 70' Σόρλοτ)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Απριλίου

