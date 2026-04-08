Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

Βραδιά φιλοξενούμενων ήταν η πρώτη των προημιτελικών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε σπουδαίο «διπλό» (το πρώτο της στη Μαδρίτη από το 2001), αποκτώντας προβάδισμα για την πρόκριση. Οι Λουίς Ντίας και Χάρι Κέιν βρήκαν δίχτυα σε κομβικά σημεία (41’ και 46’), ενώ ο Μάνουελ Νόιερ δήλωσε «παρών», κάνοντας εντυπωσιακές επεμβάσεις στα κρίσιμα σημεία.

Το 14ο φετινό γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, πάντως, κράτησε όρθια τη Ρεάλ ενόψει της ρεβάνς. Ο Γάλλος έφτασε τα 69 στο Champions League, μειώνοντας την απόσταση από τον Ραούλ Γκονζάλες στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ. Η πρόκριση θα κριθεί πλέον στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου στις 15 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, η Άρσεναλ πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, χάρη σε μία καθοριστική αλλαγή του Μικέλ Αρτέτα. Ο Κάι Χάβερτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 70’ αντί του Όντεγκααρντ και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε το γκολ που χάρισε το πολύτιμο «διπλό» στους «κανονιέρηδες», οι οποίοι πλέον έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα ημιτελικά, ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη 7 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 1-2 (74' Μπαπέ - 41' Ντίας, 46' Κέιν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ 0-1 (90'+1 Χάβερτς)

Τετάρτη 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ (22:00)

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

*Οι ρεβάνς, Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα θα διεξαχθούν στις 14 Απριλίου, ενώ μία ημέρα μετά (15/4) θ' ακολουθήσουν αυτές ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης κι Άρσεναλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας.