Σεισμός 3,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Μήλου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:45 μετά τα μεσάνυχτα (Μεγάλη Πέμπτη 9/4), σε υποθαλάσσια περιοχή του νοτίου Αιγαίου.

Στο εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 17,3 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 41 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Μήλου.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 17 χλμ., και επίκεντρο τα 39 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Αδάμαντα της Μήλου.