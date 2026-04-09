Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 6 εκατ. ευρώ και παράταση του προγράμματος

Έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων

Γιάννης Φιλιππάκος

Αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - γ' κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β' 2038).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου - "Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ)"

Κατηγορία Α σύνολο 41.210.000

  • Κατηγορία Α - αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38.800.000
  • Κατηγορία Α - ηλεκτρικά ποδήλατα 2.410.000

Κατηγορία Β σύνολο 24.790.000

  • Κατηγορία Β - αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24.430.000
  • Κατηγορία Β - ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000

Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

«Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση .

Novibet
