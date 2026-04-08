Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην επόμενη κλήρωση
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ την Μεγάλη Τετάρτη (8/4) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.100.000 ευρώ.
Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στην δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 13, 17, 21, 26, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 5.
Στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο, το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 4.400.000 ευρώ.
