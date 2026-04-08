Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Ο ψυχωμένος «Δικέφαλος» «ξέρανε» τους Ισπανούς κι έφυγε για τελικούς!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ολοκλήρωσε τον άθλο και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική σεζόν.

Στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίζει για δεύτερη σερί χρονιά την Μπιλμπάο, η οποία ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σομπατέλι. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί, στο PAOK Sports Arena, στις 22 Απριλίου και ο δεύτερος στις 29 Απριλίου στο Μπιλμπάο.

Η εμφάνιση του Δικεφάλου στη Μούρθια απέδειξε την αντοχή και το χαρακτήρα της ομάδας στα δύσκολα, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, κατακτώντας ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 32 χρόνια!

Ο «Δικέφαλος τρου Βορρά» κυριάρχησε στη ρακέτα (μάζεψε 49 ριμπάουντ, εκ των οποίων 18 ήταν επιθετικά, με τη Μούρθια να «κατεβάζει», συνολικά, 26) και είχε κορυφαίο στο παρκέ τον Μπριν Ταϊρί (29 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ). «Διαστημικός» ήταν για τους Ισπανούς ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους (41 πόντοι, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Η εξέλιξη του αγώνα

Επενδύοντας στη δυναμική του στη ρακέτα (13-25 τα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο) και επιθετικά στην τριπλέτα Μουρ, Ταϊρί, Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 4’ με +4 (9-13).

Με επιμέρους 9-4, χάρις τη… δράση των Ράντεμπο, Σαντ-Ρος, Ντε Τζούλιους, η Μούρθια πήρε κεφάλι στο σκορ με +1 (8’ 18-17), διαφορά την οποία «ανέβασε» στο +3 (30-27), στα μισά της δεύτερης περιόδου.

Ο «Δικέφαλος» ισοφάρισε με τρίποντο από τον Ταϊρί (30-30), λάθη του, ωστόσο, στην πορεία, επέτρεψαν στους Ισπανούς να εκμεταλλευτούν την αδυναμία του και να ξεφύγουν στο 19’ με +7 (44-37). Απόσταση την οποία διατήρησαν και στο ημίχρονο (20’ 47-40).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και με επιθετική αιχμή τον Ομορούγι (2/2 βολές, 2/2 δίποντα), ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο μισό καλάθι στο 23’ (47-46). Δύο λεπτά αργότερα η Μούρθια πήγε εκ νέου στο +7 (25’ 53-46 και στο 27’ , με τη συνδρομή του Κέικοκ, στο +9 (60-51).

Με τον Ταϊρί δημιουργό και εκτελεστή , το έργο του οποίου στήριξαν οι Μέλβιν, Μπέβερλι, οι «ασπρόμαυροι»… έγραψαν» επιμέρους 3-16 και έγιναν «αφεντικό» στο παρκέ στο 32’ με +4 (63-67), αναγκάζοντας τον Σίτο Αλόνσο να καλέσει τάιμ άουτ.

Στην επανέναρξη του ματς, με 10 συνεχείς πόντους από τον Ντε Τζούλιους, η Μούρθια ανέκτησε τα ηνία στο σκορ και στο 34’ απέκτησε «αέρα» 6 πόντων (73-67), υποχρεώνοντας τον Παντελή Μπούτσκο να πάρει τάιμ άουτ.

Συνεχίζοντας το… βιολί του , στην επιστροφή στο παρκέ, ο Ντε Τζούλιους έστειλε τους Ισπανούς στο 35’ στο +11 (80-69) .

Με συνεχείς πόντους από τον Ταϊρί (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), ο ΠΑΟΚ πλησίασε -για μια ακόμη φορά στους 6 πόντους (36’ 80-74). «Δράση» που συνέχισε ο Αμερικανός και με τη βοήθεια των επιθετικών ριμπάουντ από τους Μουρ, Άλεν, οι Θεσσαλονικείς μείωσαν στο 38’ στους 3 πόντους (83-80).

Στο 39’ ο Ράντεμπο έκανε το 85-80. Στα 16’’ πριν το φινάλε, με τρίποντο ο Μέλβιν μείωσε σε 85-83, αλλά στην επίθεση που ακολούθησε, ο Ντε Τζούλιους βρήκε επίσης στόχο από τα 6.75, «έγραψε» το 88-83, με 9’’ να απομένουν για το τέλος του αγώνα.

Στα 7.2’’ πριν τη λήξη με 2/2 βολές ο Ταϊρί μείωσε σε 88-85, ψυχραιμία που δεν είχε ελάχιστα αργότερα ο Σαντ-Ρος, ο οποίος με 1/3 βολές διαμόρφωσε το τελικό 89-85, το οποίο έδωσε την πρόκριση στους τελικούς του FEC στον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Άνκρόγκερς (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Ζαπόλσκι (Πολωνία).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85

ΜΟΥΡΘΙΑ (Σίτο Αλόνσο): Κέικοκ 15, Φόρεστ 4 (1), Ντε Τζούλιους 41 (4), Σαντ-Ρος 3, Ράντεμπο 13 (3), Φαλκ, Κάτε 6, Μάρτιν 7 (1), Νάκιτς.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 7, Μέλβιν 12 (2) , Ταϊρί 29 (2), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 10, Περσίδης , Μπέβερλι 7 (1) , Φίλλιος, Μουρ 15 (1), Ντίμσα 3 (1).