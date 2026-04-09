«Ανάσα» στη Wall Street – Μεγάλα κέρδη στους δείκτες έφερε η εκεχειρία στο Ιράν
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε τη Μεγάλη Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διάρκειας δύο εβδομάδων.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.325,46 μονάδων (+2,85%), στις 47.909,92 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 617,14 μονάδων (+2,80%), στις 22.634,99 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 165,96 μονάδων (+2,51%), στις 6.782,81 μονάδες.
