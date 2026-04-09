Ιρανικά μέσα μιλούν για νέο «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ – Τάνκερ φέρεται να γύρισε πίσω
Αναφορές για αναστροφή πλοίου κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ «έκλεισαν ξανά», μετά από περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που φέρεται να μην συνέχισε τη διέλευσή του.
Σύμφωνα με το PressTV, το δεξαμενόπλοιο AUROURA πραγματοποίησε απότομη αναστροφή 180 μοιρών ενώ πλησίαζε την έξοδο του Στενού και επέστρεψε προς τον Περσικό Κόλπο.
Ωστόσο, στοιχεία από την πλατφόρμα MarineTraffic δείχνουν ότι το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στον Περσικό Κόλπο περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής επιβεβαίωση ότι τα Στενά έχουν κλείσει συνολικά, με τις πληροφορίες να περιορίζονται στο συγκεκριμένο συμβάν και να αφήνουν ανοιχτό το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.
