Ιρανικά μέσα μιλούν για νέο «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ – Τάνκερ φέρεται να γύρισε πίσω

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ «έκλεισαν ξανά», μετά από περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που φέρεται να μην συνέχισε τη διέλευσή του.

Σύμφωνα με το PressTV, το δεξαμενόπλοιο AUROURA πραγματοποίησε απότομη αναστροφή 180 μοιρών ενώ πλησίαζε την έξοδο του Στενού και επέστρεψε προς τον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, στοιχεία από την πλατφόρμα MarineTraffic δείχνουν ότι το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στον Περσικό Κόλπο περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό.

BREAKING: An oil products tanker attempting to transit the Strait of Hormuz has made a 180-degree turn and is heading back into the Persian Gulf, per AIS data from MarineTraffic.



The Panama-flagged tanker AUROURA is US Treasury sanctioned with a documented history of moving… pic.twitter.com/z6Zdoa1EtS

— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) April 8, 2026



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής επιβεβαίωση ότι τα Στενά έχουν κλείσει συνολικά, με τις πληροφορίες να περιορίζονται στο συγκεκριμένο συμβάν και να αφήνουν ανοιχτό το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.