ΗΠΑ: Δεν θα δικασθεί ο δολοφόνος της Ιρίνα Ζαρούτσκα - Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος
Ο DeCarlos Brown, που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό της Iryna Zarutska το 2025, κρίθηκε ψυχικά ανίκανος να δικαστεί σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Απροσδόκητη τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της νεαρής Ιρίνα Ζαρούτσκα που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο δολοφόνος της DeCarlos Brown κρίθηκε ψυχικά ανίκανος να αντιμετωπίσει το δικαστήριο.
Σύμφωνα με αναφορά από το Central Regional Hospital της κομητείας Γκράνβιλ με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 2025, δεν μπορεί να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία εναντίον του 35χρονου.
Η εξέλιξη αυτή παγώνει προσωρινά την προσπάθεια των εισαγγελέων να ζητήσουν τη θανατική ποινή, ενώ οι δικηγόροι του κατέθεσαν αίτημα αναβολής της ακρόασης για τουλάχιστον έξι μήνες.
Η υπόθεση είχε πάρει τεράστιες πολιτικές διαστάσεις, με τον Donald Trump να αναφέρεται στην άτυχη 23χρονη Iryna Zarutska κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, χρησιμοποιώντας το γεγονός για να ασκήσει κριτική στην εγκληματικότητα.
Το χρονικό των ψυχικών διαταραχών
Ο Brown είχε μακρύ ιστορικό ψυχικών ασθενειών που επιδεινώθηκαν δραματικά τον τελευταίο χρόνο πριν από την επίθεση στον σιδηρόδρομο του Σάρλοτ. Κι όμως, παρά τις επανειλημμένες συλλήψεις του για ήσσονος σημασίας αδικήματα, το σύστημα φαίνεται πως δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάστασή του.
Σύμφωνα με επίσημες αναφορές της αστυνομίας, το 2024 οι αρχές κλήθηκαν πολλές φορές στο ιατρικό κέντρο Novant Health Presbyterian επειδή ο Brown καλούσε αδικαιολόγητα το 911, ισχυριζόμενος ότι είναι σχιζοφρενής. Την ίδια ώρα, τον Ιανουάριο του 2025, ο ίδιος ζητούσε βοήθεια από τους αστυνομικούς υποστηρίζοντας πως ένα "τεχνητό υλικό" μέσα στο σώμα του ήλεγχε τις κινήσεις και την ομιλία του.
Πολιτικές αντιδράσεις και νέα νομοθεσία
Η βίαιη δολοφονία της Zarutska, η οποία είχε διαφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία για να βρει ασφάλεια στην Αμερική, οδήγησε στην ψήφιση ενός νέου αυστηρού νόμου στη Βόρεια Καρολίνα που φέρει το όνομά της. Ο κυβερνήτης Josh Stein υπέγραψε τη νομοθεσία που περιορίζει τις αποφυλακίσεις πριν από τη δίκη και στοχεύει στην επαναφορά της θανατικής ποινής.
Παρόλο που ο Brown αντιμετωπίζει τόσο πολιτειακές όσο και ομοσπονδιακές κατηγορίες για βία σε σύστημα μαζικής μεταφοράς, η διαδικασία παραμένει μετέωρη όσο ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ομοσπονδιακή κράτηση και η ψυχική του υγεία δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του στη δίκη.
Ο δικηγόρος του, Daniel Roberts, τονίζει ότι η επόμενη φάση θα είναι μια ειδική ακρόαση για την ικανότητα του πελάτη του, η οποία όμως δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες κράτησης.