ΗΠΑ: Δεν θα δικασθεί ο δολοφόνος της Ιρίνα Ζαρούτσκα - Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος

Το θύμα της επίθεσης, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα και ο δολοφόνός της, ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν

Απροσδόκητη τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της νεαρής Ιρίνα Ζαρούτσκα που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο δολοφόνος της DeCarlos Brown κρίθηκε ψυχικά ανίκανος να αντιμετωπίσει το δικαστήριο.

Σύμφωνα με αναφορά από το Central Regional Hospital της κομητείας Γκράνβιλ με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 2025, δεν μπορεί να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία εναντίον του 35χρονου.

BREAKING: DeCarlos Brown Jr., the man who m*rdered Iryna Zarutska, has been found "incapable to proceed" on state m*rder charges.



The case is now reportedly delayed until Brown's capacity is deemed "restored."



HOW IS THIS JUSTICE??? pic.twitter.com/kBUt1vyHsd — Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 8, 2026

Η εξέλιξη αυτή παγώνει προσωρινά την προσπάθεια των εισαγγελέων να ζητήσουν τη θανατική ποινή, ενώ οι δικηγόροι του κατέθεσαν αίτημα αναβολής της ακρόασης για τουλάχιστον έξι μήνες.

Η υπόθεση είχε πάρει τεράστιες πολιτικές διαστάσεις, με τον Donald Trump να αναφέρεται στην άτυχη 23χρονη Iryna Zarutska κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, χρησιμοποιώντας το γεγονός για να ασκήσει κριτική στην εγκληματικότητα.

The man charged with killing Ukrainian refugee Iryna Zarutska on a light-rail train in Charlotte, North Carolina, last year has been found “incapable to proceed” on the state murder charge after a mental evaluation. pic.twitter.com/2hNn7X8iF6 — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 8, 2026

Το χρονικό των ψυχικών διαταραχών

Ο Brown είχε μακρύ ιστορικό ψυχικών ασθενειών που επιδεινώθηκαν δραματικά τον τελευταίο χρόνο πριν από την επίθεση στον σιδηρόδρομο του Σάρλοτ. Κι όμως, παρά τις επανειλημμένες συλλήψεις του για ήσσονος σημασίας αδικήματα, το σύστημα φαίνεται πως δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάστασή του.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές της αστυνομίας, το 2024 οι αρχές κλήθηκαν πολλές φορές στο ιατρικό κέντρο Novant Health Presbyterian επειδή ο Brown καλούσε αδικαιολόγητα το 911, ισχυριζόμενος ότι είναι σχιζοφρενής. Την ίδια ώρα, τον Ιανουάριο του 2025, ο ίδιος ζητούσε βοήθεια από τους αστυνομικούς υποστηρίζοντας πως ένα "τεχνητό υλικό" μέσα στο σώμα του ήλεγχε τις κινήσεις και την ομιλία του.

Πολιτικές αντιδράσεις και νέα νομοθεσία

Η βίαιη δολοφονία της Zarutska, η οποία είχε διαφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία για να βρει ασφάλεια στην Αμερική, οδήγησε στην ψήφιση ενός νέου αυστηρού νόμου στη Βόρεια Καρολίνα που φέρει το όνομά της. Ο κυβερνήτης Josh Stein υπέγραψε τη νομοθεσία που περιορίζει τις αποφυλακίσεις πριν από τη δίκη και στοχεύει στην επαναφορά της θανατικής ποινής.

DeCarlos Brown Jr., the man accused of brutally stabbing to death the young Ukrainian woman (Iryna Zarutska) on public transport last year in Charlotte, N.C., has had his murder state prosecution halted for now after the judge agreed with the medical evaluation that he is… pic.twitter.com/LP3Phax6YD — Andy Ngo (@MrAndyNgo) April 8, 2026

Παρόλο που ο Brown αντιμετωπίζει τόσο πολιτειακές όσο και ομοσπονδιακές κατηγορίες για βία σε σύστημα μαζικής μεταφοράς, η διαδικασία παραμένει μετέωρη όσο ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ομοσπονδιακή κράτηση και η ψυχική του υγεία δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του στη δίκη.

Ο δικηγόρος του, Daniel Roberts, τονίζει ότι η επόμενη φάση θα είναι μια ειδική ακρόαση για την ικανότητα του πελάτη του, η οποία όμως δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες κράτησης.

