Euroleague: Η Εφές «φρέναρε» την Παρτιζάν στην επιστροφή του Λάρκιν – Η βαθμολογία

Ο Σέιν Λάρκιν επέστρεψε στη δράση, έπειτα από 146 ημέρες κι η Αναντολού Εφές έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Παρτιζάν – Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Σέιν Λάρκιν Αναντολού Εφές
EUROLEAGUE
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τουρκική ομάδα νίκησε στην παράταση με 79-72 (65-65κ.α.) κι έβαλε φρένο στην εντυπωσιακή πορεία των Σέρβων, οι οποίοι μετρούσαν έξι διαδοχικές νίκες.

Παράλληλα, η Εφές σταμάτησε το δικό της αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων στη Euroleague, σε ένα ματς που είδε τον Σέιν Λάρκιν να επιστρέφει στη δράση έπειτα από 146 ημέρες. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής απέναντι στην Μπάγερν, αγωνίστηκε ξανά και σημείωσε 9 πόντους (0/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές), ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κερδισμένα φάουλ.

Η Παρτίζαν κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση με 2/2 βολές του Κάρλικ Τζόουνς στα 3,3 δευτερόλεπτα, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η Μονακό είναι ακόμα «ζωντανή»

Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από δύο σερί ήττες. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-16, παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Στραζέλ με 22 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν ο Οκόμπο, ο οποίος με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ άγγιξε το τριπλ νταμπλ.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80
  • Ζάλγκιρις Κάουνας – Ντουμπάι 65-77
  • Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81
  • Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
  • Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85
  • Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96
  • Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93
  • Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
  • Μονακό – Βιλερμπάν 81-76
  • Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 79-72

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 24-12
  2. Βαλένθια 23-13
  3. Φενερμπαχτσέ 23-13
  4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
  6. Παναθηναϊκός 21-15
  7. Ζαλγκίρις Κάουνας 21-15
  8. Μονακό 20-16
  9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
  10. Μπαρτσελόνα 20-16
  11. Ντουμπάι 19-17
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-19
  14. Μπάγερν Μονάχου 16-20
  15. Παρτιζάν 15-21
  16. Παρί 14-22
  17. Βίρτους Μπολόνια 13-23
  18. Μπασκόνια 12-24
  19. Αναντολού Εφές 11-25
  20. Βιλερμπάν 8-28

Η επόμενη αγωνιστική (37η)

Πέμπτη 9 Απριλίου

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (19:30)
  • Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης (20:45)
  • Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου (21:30)
  • Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45)
  • Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)

Παρασκευή 10 Απριλίου

  • Μονακό – Μπαρτσελόνα (20:30)
  • Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (21:00)
  • Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (21:30)
  • Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)
  • Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
