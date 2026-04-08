Euroleague: Η Εφές «φρέναρε» την Παρτιζάν στην επιστροφή του Λάρκιν – Η βαθμολογία

Η τουρκική ομάδα νίκησε στην παράταση με 79-72 (65-65κ.α.) κι έβαλε φρένο στην εντυπωσιακή πορεία των Σέρβων, οι οποίοι μετρούσαν έξι διαδοχικές νίκες.

Παράλληλα, η Εφές σταμάτησε το δικό της αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων στη Euroleague, σε ένα ματς που είδε τον Σέιν Λάρκιν να επιστρέφει στη δράση έπειτα από 146 ημέρες. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής απέναντι στην Μπάγερν, αγωνίστηκε ξανά και σημείωσε 9 πόντους (0/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές), ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κερδισμένα φάουλ.

Η Παρτίζαν κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση με 2/2 βολές του Κάρλικ Τζόουνς στα 3,3 δευτερόλεπτα, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η Μονακό είναι ακόμα «ζωντανή»

Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από δύο σερί ήττες. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-16, παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Στραζέλ με 22 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν ο Οκόμπο, ο οποίος με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ άγγιξε το τριπλ νταμπλ.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ντουμπάι 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μονακό – Βιλερμπάν 81-76

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 79-72

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 24-12 Βαλένθια 23-13 Φενερμπαχτσέ 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζαλγκίρις Κάουνας 21-15 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Ντουμπάι 19-17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτιζάν 15-21 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

Η επόμενη αγωνιστική (37η)

Πέμπτη 9 Απριλίου

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (19:30)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης (20:45)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)

Παρασκευή 10 Απριλίου

Μονακό – Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (21:00)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Διαβάστε επίσης