Μπαρτζώκας για Βεζένκοφ: «Ανυπομονεί για το ματς στη Σόφια» – Οι δηλώσεις του ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον Σάσα Βεζένκοφ το Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, ενώ μίλησε και για την ισραηλινή ομάδα.

Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός
Ο Έλληνας τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Σόφια, όπου δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της η Χάποελ.

Ο Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τον Σάσα Βεζένκοφ η αναμέτρηση, καθώς θα αγωνιστεί μπροστά σε φίλους και συγγενείς του.

Όπως σημείωσε, ο παίκτης του Ολυμπιακού περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην ομάδα του Ισραήλ, εστιάζοντας στην παρουσία και τα χαρακτηριστικά της αντιπάλου ομάδας.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον έτσι, λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε.

Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς.

Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τον Ντόρσεϊ, γιατί δεν κάνω για κανέναν, δεν έκανα ούτε για τον Βεζένκοβ, ούτε για τον Φουρνιέ. Συνολικά σκοράραμε 102 πόντους, είμαστε η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα, οπότε λειτουργούμε καλά και στις δύο πλευρές.

Μίτσιτς και Μπράιαντ είναι πάρα πολύ ικανοί, όμως έχω καταλήξει ότι ο Κρις Τζόουνς κι ο Μπλέικνι είναι εκπληκτικοί όταν κερδίζει η Χάποελ. Οι ψηλοί τους είναι ταλαντούχοι, χρειάζεται ομαδική δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και συνεισφορά απ’ όλους για να σταματήσουμε αυτή την ομάδα.

Ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία, θα έρθουν οι συγγενείς του, είναι ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Απ’ όσα ακούω, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον και κατ’ επέκταση τον Ολυμπιακό»

