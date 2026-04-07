Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-85: Ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά!

Με πρωταγωνιστές του Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ, οι οποίοι είχαν συνολικά 63 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη (102-88) και τη διαφορά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης κι «αγκάλιασε» την πρώτη θέση στη regular season της Euroleague.

Τάιλερ Ντόρσεϊ Ολυμπιακός
Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Μαδριλένους, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε υψηλά ποσοστά από την περιφέρεια (15/35 τρίποντα), μοίρασε 25 ασίστ και κράτησε χαμηλά τα λάθη (7), φτάνοντας με άνεση στη νίκη, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε το ρεκόρ των Πειραιωτών στο 24-12, βάζοντας ισχυρές βάσεις για την κορυφή, την ώρα που το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο υποχώρησε στο 22-14 και βλέπει ακόμη και τη θέση του στην πρώτη τετράδα να απειλείται.

Ο Ντόρσεϊ πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 37 πόντους (7/11 τρίποντα) και 4 ασίστ, ενώ ο Βεζένκοφ πρόσθεσε 26 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για τη Ρεάλ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Λάιλς με 22 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (6/8 τρίποντα), ενώ ο Ταβάρες είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ντόρσεϊ μπήκε «καυτός» με 4/4 τρίποντα, δίνοντας προβάδισμα 12 πόντων, ενώ με τη βοήθεια του Βεζένκοφ η διαφορά έφτασε στο +15 (25-12). Παρά τα επιθετικά ριμπάουντ των Μαδριλένων, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο, με τον Ντόρσεϊ να έχει 13 πόντους και τον Βεζένκοφ 11 στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε στο 31-19.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός παρουσίασε επιθετική κάμψη, με τη Ρεάλ να απαντά με σερί 4-21 και να περνά μπροστά με 35-40. Ο Ντόντα Χολ σημείωσε τους πρώτους πόντους των Πειραιωτών σε αυτό το διάστημα, ενώ ο Τρέι Λάιλς και ο Έντι Ταβάρες κράτησαν τη «βασίλισσα» σε θέση οδηγού. Με την επιστροφή των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός ανέκτησε τον έλεγχο, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να δίνει ώθηση και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 49-42.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, «εκτοξεύοντας» τη διαφορά στο +16 (65-49) με διαδοχικά τρίποντα. Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν σταθερά τον έλεγχο, φτάνοντας στο 72-57 στο 30’, με τον Ντόρσεϊ να μετρά ήδη 29 πόντους.

Στην τελευταία περίοδο, οι Μαδριλένοι μείωσαν προσωρινά, όμως ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο. Με τρίποντα από Πίτερς και Ουόρντ, η διαφορά ανέβηκε ξανά, ενώ ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στο παρκέ για να κυνηγήσει το προσωπικό του ρεκόρ. Ο ομογενής γκαρντ έφτασε τελικά τους 37 πόντους, πραγματοποιώντας την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, «σφραγίζοντας» τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χόρντοφ (Κροατία), Καρντούμ (Κροατία), Μπισουέλ (Γαλλία)
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Νιλικίνα, Ουόρντ 4 (1), Βεζένκοφ 26 (3), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 37 (7), Πίτερς 3(1), Μιλουτίνοφ 5, Τζόσεφ 2, Χολ 9, ΜακΚίσικ 10 (1), Φουρνιέ.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 22 (6), Αμπάλντε 3 (1), Καμπάτσο 14 (2), Οκέκε, Χεζόνια 6, Μαλεντόν 2, Ντεκ 9, Γκαρούμπα 2, Ταβάρες 15, Γιουλ 2, Φελίθ 13 (2), Λεν

