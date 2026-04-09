Αρναούτογλου: Αισιόδοξα τα νέα για τον καιρό έως το Πάσχα – Λιγότερες θα είναι οι βροχές

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως για τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται σύννεφα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Πολύ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα ανατολικά της Αττικής. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Κρήτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή στα ανατολικά και βόρεια θα σημειωθεί συννεφιά ενώ το βραδύ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα κεντρικά και βόρεια. Βροχές θα σημειωθούν την ημέρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ το βράδυ, υπάρχει η πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές στην Αττική, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο.

Το Μεγάλο Σάββατο αυτά τα σύννεφα θα διατηρηθούν από τη Μακεδονία μέχρι την Ανατολική Πελοπόννησο. Το βράδυ η συννεφιά θα επιμείνει στην ανατολική και βορειοανατολική χώρα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο.

Την Κυριακή του Πάσχα κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε περιοδικά αυξημένες συννεφιές στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, την Αττική, τη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και Θράκη. Η πιθανότητα για βροχές είναι μικρή.

Τη Δευτέρα του Πάσχα οι συννεφιές θα είναι πιο έντονες, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, μετά τις 14 με 15 Απριλίου, θα έρθει ένα χαμηλό βαρομετρικό το οποίο θα μας δώσει κάποιες αξιόλογες βροχές.

