Στην Credia Bank το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ

Η CrediaBank S.A. (στο εξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει πως υπέγραψε συμφωνία προαιρετικής πώλησης (put option) με την HSBC Continental Europe, S.A. (στο εξής «HBCE») για την υπό όρους εξαγορά του 70.03% των μετοχών της HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta» ή «η Τράπεζα») από την HBCE έναντι €200 εκατ. σε μετρητά (στο εξής η «Υπό Όρους Συναλλαγή» ή «Συναλλαγή»).

Η Συναλλαγή

Η HSBC Malta είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα εγνωσμένης αξιοπιστίας με σημαίνουσα θέση στην ελκυστική και αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Μάλτας. Πρόκειται για την 2η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2025, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό €7,9 δις., καταθέσεις πελατών ύψους €6,2 δις. ενώ επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατηγορίας 1 (CET-1) διαμορφώθηκε στο 22,5% ενώ ο δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 2,5%.

Η Συναλλαγή θα επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου της CrediaBank, μέσω του άμεσου διπλασιασμού του ενεργητικού της, ενώ θα επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος. Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των δανειακών χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜΜΕ στις δύο αγορές που θα δραστηριοποιείται πλέον ο Όμιλος. Η ήδη επιτυχημένη υποδομή παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων της HSBC Malta αναμένεται να διαφοροποιήσουν περεταίρω το μείγμα εσόδων της CrediaBank δημιουργώντας παράλληλες εργασίες και επιπλέον προμήθειες.

Λεπτομέρειες και Προϋποθέσεις της Συναλλαγής

Οι όροι της Συναλλαγής προβλέπουν συνολικό τίμημα προς την HBCE ύψους €200εκ. για το 70.03% της HSBC Malta, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,48 φορές επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (0,48x P/TBV - πολλαπλάσιο Τιμής προς Ενσώματης Λογιστικής Αξίας Ιδίων Κεφαλαίων), με ημερομηνία αναφοράς το 1ο εξάμηνο του 2025. Η Συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) της CrediaBank. Σε περίπτωση που η Συναλλαγή ευοδωθεί, με την ολοκλήρωσή της, οι εποπτικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank αναμένεται να παραμείνουν υψηλότεροι από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, καθώς η Συναλλαγή είναι ουδέτερη ως προς την επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια. Η συναλλαγή αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και ρευστότητα.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της HBCE βάσει της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας, η Συναλλαγή θα γνωστοποιηθεί και θα τεθεί σε διαβούλευση με τα σωματεία εργαζομένων στη Γαλλία. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η HBCE προχωρήσει στη Συναλλαγή, τότε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πώλησης:

• Η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην Τράπεζα, και

• Η Τράπεζα, η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας για τη ρύθμιση των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Κατόπιν, η Συναλλαγή θα υπόκειται σε εταιρικές και εποπτικές εγκρίσεις από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η CrediaBank σκοπεύει να διατηρήσει τις μετοχές της HSBC Malta εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Μάλτας και να συνεχίσει την πολιτική διανομής μερισμάτων που έχει έως σήμερα, καθώς αναγνωρίζει τη σημασία της για τους μετόχους μειοψηφίας και την τοπική κοινωνία.

Εργαζόμενοι της HSBC Malta

Η CrediaBank διαβλέπει μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία επιπλέον υπεραξίας επενδύοντας περαιτέρω στις δραστηριότητες της HSBC Malta και τους υπαλλήλους της. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να διατηρήσει τους υπαλλήλους της HSBC Malta με ουσιωδώς τους ίδιους όρους εργασίας για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι της HSBC Malta θα έχουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης, αντίστοιχες με αυτές που προσφέρονται στους υφιστάμενους υπαλλήλους της CrediaBank, πέρα από τον ορίζοντα των δύο ετών.

Υποχρεωτική Πρόταση («ΥΔΠ»)

Μετά την εξαγορά του 70,03% των μετοχών της HBCE στην HSBC Malta, η CrediaBank θα γίνει ο πλειοψηφικός μέτοχος της Τράπεζας. Σύμφωνα με τους Κανόνες Κεφαλαιαγοράς της MFSA, η CrediaBank θα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (ΥΔΠ) για την εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας της Τράπεζας. Κατά τη διαδικασία αυτή, η CrediaBank θα δημοσιεύσει και θα διαθέσει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο στους μετόχους μειοψηφίας. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα έχουν το δικαίωμα – αλλά όχι την υποχρέωση – να πωλήσουν τις μετοχές της Τράπεζας που κατέχουν στην CrediaBank υπό τους όρους που καθορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο και το σχετικό έντυπο αποδοχής ή να διατηρήσουν τις μετοχές τους. Η τιμή ανά μετοχή που θα προσφερθεί στους μειοψηφούντες μετόχους στο πλαίσιο της ΥΔΠ ορίζεται σε €1.44 ανά μετοχή, υπολογιζόμενη με βάση τον τύπο της «δίκαιης τιμής», όπως ορίζεται στον Κανόνα 11.39 των Κανόνων Κεφαλαιαγοράς της MFSA με βάση τις αδιατάρακτες (χωρίς στάθμιση) τιμές διαπραγμάτευσης της Τράπεζας έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, που είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ανακοίνωση της εν λόγω Συναλλαγής. Επομένως, η δίκαιη τιμή θα καθοριστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν μεταγενέστερες διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής. Σε συνέχεια σχετικού αιτήματός της στην MFSA, η CrediaBank έλαβε εξαίρεση από τον υπολογισμό της «δίκαιης τιμής» κατά το χρόνο ανακοίνωσης της ΥΔΠ, ώστε η «δίκαιη τιμή» να καθορίζεται σήμερα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού δήλωσε:

Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να εντάξουμε την HSBC Malta στην οικογένεια της CrediaBank και να συνεργαστούμε με την αποδεδειγμένα ικανή διοικητική ομάδα της όπως και ολόκληρο το στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας για να προσφέρουμε σημαντική υπεραξία στους πελάτες μας και όλους τους φορείς της CrediaBank και της HSBC Malta. Διακρίνουμε σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας υπεραξίας, χάρη στις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας και με γνώμονα την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσίας, των ασφαλειών, αλλά και της εμπορικής και εταιρικής τραπεζικής.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Συναλλαγή αυτή είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο στη σχέση μας με όλους τους φορείς τόσο στη Μάλτα όσο και στην Ελλάδα, είτε αυτοί είναι οι πελάτες μας, οι εργαζόμενοί μας, οι μέτοχοι μειοψηφίας ή οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Προτεραιότητά μας παραμένει να διασφαλίσουμε μία ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη Μάλτα. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις στη Μάλτα δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της χώρας, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές. Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της Τράπεζας είναι να διατηρήσουμε την πρόσβαση για τους πελάτες μας στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα. Η δέσμευσή μας προς τους εργαζόμενους της HSBC Malta είναι αδιαμφισβήτητη και επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί τους ως αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης ιστορίας της Τράπεζας, προκειμένου να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για ανάπτυξη στους πελάτες και τους μετόχους μας, συνεχίζοντας παράλληλα να προστατεύουμε τον οργανισμό μας.

Η δομή της συναλλαγής που συμφωνήσαμε με την HSBC αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας, με απόλυτη διαφάνεια, και παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μία δίκαιη και αντικειμενική τιμή προσφοράς. Παρά ταύτα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή μερισματική απόδοση στην οποία προσβλέπουμε, καθώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εκσυγχρονίζουμε την Τράπεζα και να δημιουργούμε αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών και στις δύο χώρες. Η Συναλλαγή δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό άνω των €15 δις. ενεργητικού, €12 δις. καταθέσεων, και 400 χιλιάδων πελατών στις δύο χώρες, ενώ ενισχύει σημαντικά την τελική κερδοφορία και επιταχύνει τη δημιουργία κεφαλαίου και πραγματικής αξίας για όλους τους μετόχους μας.

Είμαστε περήφανοι που εισερχόμαστε σε αυτή τη Συναλλαγή και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την οικονομία της Μάλτας χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες, παραμένοντας προσηλωμένοι στο να δημιουργούμε οφέλη για όλη την κοινωνία, έχοντας ισχυρή δέσμευση έναντι των εργαζομένων, και πάντα σε στενή αγαστή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές.

Η BofA Securities και η KPMG ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της CrediaBank για τη Συναλλαγή. Η Milbank ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της CrediaBank.

Η σημασία του ντιλ

Πηγές της Credia Bank επισημαίνουν ότι το deal της εξαγοράς της HSBC Μάλτας χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα με την οποία έγιναν οι διαπραγματεύσεις σε Μάλτα και Λονδίνο, αντίστοιχα, στην επιτάχυνση των οποίων έπαιξε ρόλο και η πίεση που άσκησε η πλευρά της Credia Bank στην HSBC ώστε η συμφωνία να κλείσει γρήγορα.

Οι συζητήσεις τελικώς ευοδώθηκαν μέσα σε έναν μήνα και ολοκληρώθηκαν σήμερα με την επισφράγιση της συμφωνίας, η οποία φέρνει αμοιβαία οφέλη για όλες τις πλευρές και έχει ως άμεσο χαρακτηριστικό τον διπλασιασμό της αξίας της CrediaBank, δικαιώνοντας τους μετόχους της.

Όπως έχει επισημάνει ο Partner της Thrivest, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσει σχεδόν τη λογιστική αξία της Credia Bank από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ.

Η HSBC Μάλτας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, διαθέτει υψηλή ρευστότητα και καταθέσεις, με ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς της τάξης του 20% και καθαρά κέρδη €90 εκατ. ευρώ (2024). Και με την απόκτησή της, η Credia Bank θα δει το ενεργητικό της να διπλασιάζεται, το χαρτοφυλάκιο δανείων να αυξάνεται σημαντικά και το αποτύπωμά της να διευρύνεται αποφασιστικά.

Έτσι, η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της τράπεζας, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να τριπλασιάσει τα μεγέθη της και από περίπου €80 εκατ. οργανικές επαναλαμβανόμενες ζημίες, έφτασε να έχει κέρδη περίπου €44 εκατ., ικανά μερίδια στην πιστωτική επέκταση μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και φιλόδοξα σχέδια για το αύριο, με στόχευση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας – την ραχοκοκαλιά της οικονομίας –, την ανάπτυξη και της δημιουργίας αξίας.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δύο χρόνια μετά την είσοδο της Thrivest Holdings των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη στο τραπεζικό χώρο, η εικόνα είναι ολοκληρωτικά διαφορετική για την τράπεζα που διεκδικεί έμπρακτα τον ρόλο του 5ου τραπεζικού πυλώνα.

Στους κερδισμένους ανήκει και το ελληνικό κράτος, το οποίο μέσα από το τέως Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είχε επενδύσει αποφασιστικά στην εξυγίανση του 5ου τραπεζικού πυλώνα και σήμερα με τη συγκεκριμένη εξαγορά όχι μόνο ανακτά το κόστος της επένδυσης, αλλά παρουσιάζει και κέρδος.



