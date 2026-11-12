Δίκη Σκρέκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Διακοπή για τις 23 Νοεμβρίου

Snapshot Η δίκη του βουλευτή Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένων για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διακόπηκε για τις 23 Νοεμβρίου 2026.

Το Ελληνικό Δημόσιο εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως υποστηρικτής της κατηγορίας μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκαλώντας αντιπαράθεση με την υπεράσπιση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη νομιμότητα της παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι η ζημιά αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι άμεση βλάβη προς το Δημόσιο.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του Ελληνικού Δημοσίου από την παράσταση κατηγορίας, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα ανήκουν στην ΕΕ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι άμεσα παθών.

Αιτήματα αναβολής από κατηγορούμενους απορρίφθηκαν, ενώ ζητήθηκε να συνεκδικαστεί η δίκη με άλλη υπόθεση που αφορά τους ίδιους κατηγορουμένους και μάρτυρες. Snapshot powered by AI

Για τις 23 Νοεμβρίου 2026 διέκοψε το δικαστήριο τη δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώτη εμφάνιση του Ελληνικού Δημοσίου ως υποστηρικτή της κατηγορίας σε δίκη για την υπόθεση, μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με την υπεράσπιση, αλλά και την αντίθετη εισαγγελική πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η διαδικασία σημαδεύτηκε ακόμη από αιτήματα αναβολής, τα οποία απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Για πρώτη φορά στις δικαστικές αίθουσες των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί θέση στην πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Η σημερινή δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαδεύτηκε από την παρέμβαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην προέδρου και τριών ακόμη υπαλλήλων του Οργανισμού.

Σκρέκας κι άλλοι πέντε στο εδώλιο

Στην παρούσα υπόθεση, εκτός από τον Κώστα Σκρέκα, στο εδώλιο κάθονται ακόμη πέντε κατηγορούμενοι. Ο εκπρόσωπος του ΝΣΚ ζήτησε αρχικά αναβολή, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη δικογραφία και να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη δήλωση παράστασης. «Στο κατηγορητήριο μνημονεύεται τρεις φορές το Ελληνικό Δημόσιο και υπάρχει αναφορά για ζημία του Δημοσίου. Θέλουμε αναβολή για να υποβάλουμε στοιχειοθετημένη παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας», ανέφερε.

Η δήλωση του ΝΣΚ προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης. Συνήγορος κατηγορουμένου υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για τη μελέτη του εγγράφου και την προετοιμασία της απάντησης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά ευρωπαϊκούς πόρους και ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να στοιχειοθετηθεί έμμεση ζημία τρίτου. «Προς το παρόν δηλώνουμε τη σαφή αντίθεσή μας», ανέφερε.

Το ΝΣΚ επιχειρώντας να στοιχειοθετήσει τη ζημιά του κράτους υποστηρίζει πως «οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις επιχορηγήσεις, που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα ανωτέρω, καθώς σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου συνάγεται ευκρινώς ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άποψη του σκοπού που επιδιώκει, του δημοσίου συμφέροντος που υπηρετεί, της οργανωτικής δομής και των αρμοδιοτήτων του, καθώς επίσης της εποπτείας και του ελέγχου που υφίσταται, είναι φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας και διοίκησης.

Οι ως άνω, δε, κατηγορούμενοι αποτελούν όργανα του εν λόγω Οργανισμού, είτε διορισμένα απευθείας από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ο Πρόεδρος του Οργανισμού) είτε τελούντα υπό την γενικότερη εποπτεία αυτού, και κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, που τους αποδίδονται, είχαν μεταξύ άλλων την εκ του νόμου διαχείριση και επιμέλεια των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Επομένως, είναι πρόδηλο πως τα όργανα του ΟΠΕΚΕΠΕ ασκούν δημόσια υπηρεσία κατ' άρθ. 13 ΠΚ».

Όπως εξηγεί το ΝΣΚ στη δήλωση παράστασης που υπέβαλλε προς το δικαστήριο, «οι κατηγορούμενοι εν προκειμένω, είτε ενεργώντας από κοινού ως συναυτουργοί στην περίπτωση των τριών πρώτων είτε παρέχοντας στους αυτουργούς (ψυχική) συνδρομή στην περίπτωση του τετάρτου, κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης, προκάλεσαν εν γνώσει τους άμεση, βέβαιη και οριστική ζημία στην περιουσία του ΕΓΤΕ. Κατά συνέπεια, η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας είναι παραδεκτή και νόμιμη, επειδή από τις παραπάνω παράνομες πράξεις των κατηγορουμένων το Ελληνικό Δημόσιο είναι άμεσα παθόν, έχοντας υποστεί ηθική βλάβη, που συνίσταται, στη διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και των ως άνω οργάνων του', στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών, αλλά και γενικότερα των συναλλασσόμενων με αυτό, αναφορικά με τη σύννομη και ακέραιη λειτουργία των υπηρεσιών του».

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβήτησε τη νομιμότητα της δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο, ζητώντας από το δικαστήριο να μην την κάνει δεκτή. «Η ζημιά δεν είναι άμεση. Η άμεση ζημία έχει προκληθεί στα συμφέροντα της ΕΕ. Ούτε αυτά μπορεί να εκπροσωπεί το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κάνει διαχείριση. Είναι μη νόμιμη η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας», ανέφερε ο Θέμης Σοφός, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων.

Την αντίθεσή του σε ενδεχόμενο αναβολής της δίκης εξέφρασε ο συνήγορος του Κώστα Σκρέκα, με αφορμή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο ακροατήριο για το ενδεχόμενο διακοπής ή αναβολής της διαδικασίας. «Θέλουμε την πλήρη διαλεύκανση της δίκης. Θέλουμε πλήρη ανάλυση των πραγματικών περιστατικών και να αποδειχτεί η αθωότητα του εντολέα μας. Δεν θέλουμε να διαιωνίζεται η διαδικασία», ανέφερε.

Υπέρ της αποβολής του Ελληνικού Δημοσίου από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας τάχθηκε και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, προτείνοντας να γίνει δεκτή η σχετική ένσταση της υπεράσπισης.

Όπως εξήγησε, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι επίμαχες ενισχύσεις προήλθαν από ευρωπαϊκά κονδύλια. «Τα χρήματα δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός λειτουργεί ως διαχειριστική αρχή και δεν έχει την ιδιότητα του άμεσα παθόντος. «Στην προκειμένη περίπτωση το πληττόμενο αγαθό είναι τα συμφέροντα της ΕΕ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ειδική διάταξη που να παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο δικαίωμα παράστασης για λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Παράλληλα, αίτημα αναβολής κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου του. Αναβολή ζήτησε και η υπεράσπιση του τότε προϊσταμένου της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού, επίσης κατηγορούμενου στην υπόθεση, προκειμένου η δίκη να συνεκδικαστεί με εκείνη του βουλευτή Σενετάκη, που έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου 2026. Όπως υποστήριξε, οι δύο υποθέσεις αφορούν τους ίδιους κατηγορουμένους, το ίδιο χρονικό διάστημα και τους ίδιους μάρτυρες.

Παράλληλα, αίτημα αναβολής κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου του. Αναβολή ζήτησε και η υπεράσπιση του τότε προϊσταμένου της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού, επίσης κατηγορούμενου στην υπόθεση, προκειμένου η δίκη να συνεκδικαστεί με εκείνη του βουλευτή Σενετάκη, που έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου 2026. Όπως υποστήριξε, οι δύο υποθέσεις αφορούν τους ίδιους κατηγορουμένους, το ίδιο χρονικό διάστημα και τους ίδιους μάρτυρες.