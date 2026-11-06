Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

Ζωντανά η καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη 

Μίλτος Τσεκούρας

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Υπερψηφίστηκε νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών και τη λειτουργία των servicers, με αυστηρά πρόστιμα και διαφάνεια στη διαχείριση οφειλών.
  • Εγκρίθηκε υπουργική τροπολογία με σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους οφειλέτες και αύξηση προστίμων για servicers έως 5 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ανακοινώθηκε πακέτο 6+2 μέτρων για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αυξημένη χρηματοδότηση και έργα σε ανακύκλωση, ενέργεια και σχολεία.
  • Η εφαρμογή νέου πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση αύξησε τις εγκρίσεις μετακλήσεων από 41.000 σε 68.000 το 2026 και επιτάχυνε την εξέταση αιτήσεων αδειών διαμονής.
  • Παρουσιάστηκαν νέα ψηφιακά εργαλεία του ΕΟΠΥΥ που βελτιώνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και επιτρέπουν αξιολόγηση παρόχων από τους ασφαλισμένους.
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Παρακολουθήστε ζωντανά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Καλό μεσημέρι,

Υπερψηφίστηκε, με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών και τη λειτουργία των servicers.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές διατάξεις, νευραλγικής σημασίας για την προστασία των συνεπών οφειλετών, τον περιορισμό των αυθαιρεσιών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση της ρύθμισης των οφειλών συγκέντρωσαν, ξεχωριστά η καθεμία, περισσότερες από 200 θετικές ψήφους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα άρθρα για:

  • την προστασία των συνεπών δανειοληπτών από την αναγκαστική εκτέλεση, με αυστηρά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για τους servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία,
  • την άρση των χρονικών περιορισμών για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
  • την υποχρέωση των servicers να δημοσιοποιούν, ετησίως, τα οικονομικά τους στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων των πολιτών,
  • τον ετήσιο ανεξάρτητο διαχειριστικό έλεγχο των servicers για τα χαρτοφυλάκια με εγγύηση του Δημοσίου,
  • την υποχρεωτική συνεργασία των servicers με τον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή για τη διαχείριση των παραπόνων των οφειλετών,
  • την αναστολή της τοκοφορίας, όταν οι servicers καθυστερούν περισσότερο από 45 ημέρες να ενημερώσουν, αναλυτικά, τον οφειλέτη,
  • τη θέσπιση ανώτατου ορίου τοκοφορίας και τον αυτοδίκαιο επανυπολογισμό, χωρίς να απαιτούνται δικαστικές ενέργειες από τον δανειολήπτη και
  • την υποχρέωση των funds να υποβάλλουν έγγραφη και βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό.

Επιπρόσθετα, με 212 θετικές ψήφους εγκρίθηκε η υπουργική τροπολογία που προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, καθώς και αύξηση των προστίμων για τους servicers έως τα 5 εκατ. ευρώ.

Θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας για τους servicers, δημιουργούμε ένα ενισχυμένο πλέγμα για την προστασία των πολιτών, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα στη διαχείριση των οφειλών τους.

Ένα πακέτο 6+2 μέτρων για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Καλαμάτα, στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ετήσια χρηματοδότηση των Δήμων από περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, έχει φτάσει, πλέον, στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 67%.

Στις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίες είναι, μάλιστα, άμεσα εφαρμόσιμες περιλαμβάνονται:

  1. Η άμεση πίστωση στους Δήμους 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΟΑΝ, για έργα ανακύκλωσης.
  2. Η διάθεση 240 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στον Νοέμβριο, για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς τους παρόχους ενέργειας.
  3. Η αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων από το 0,75% στο 1%, ως πόρου της Αυτοδιοίκησης, γι’ αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν να το κάνουν.
  4. Ο διπλασιασμός της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Επιπρόσθετα, πάρα πολλά σχολεία ανακατασκευάζονται με πόρους από το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευθούν την επόμενη τετραετία για την επισκευή σχεδόν 2.000 σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.
  5. Η διάθεση 200 εκατομμυρίων, ετησίως, για την επόμενη τετραετία, με στόχο την υλοποίηση έργων οδοποιίας εντός του αστικού ιστού. Αυτό θα συμβεί από ένα ειδικό τέλος, το οποίο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν ομαλοποιηθεί η αγορά των καυσίμων.
  6. Τέλος, 50 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν επιπλέον ως ενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε αυτά τα έξι μέτρα έρχονται να προστεθούν ακόμη δύο κινήσεις, σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας. Η πρώτη αφορά, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, μία πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως του ύψους των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Και η δεύτερη, σχετίζεται με την έναρξη των συζητήσεων με τη ΔΕΗ, για τη διαμόρφωση ενός ειδικού τιμολόγιου ρεύματος για τους Δήμους, κάτι που θα μπορεί να δρομολογηθεί όταν αποκλιμακωθεί η σημερινή αναταραχή.

Η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση έχει, ήδη, φέρει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Οι εγκρίσεις μετακλήσεων -δηλαδή τα αιτήματα εργοδοτών για νόμιμη απασχόληση εργαζόμενων από το εξωτερικό που έχουν εγκριθεί- αυξήθηκαν από 41.000 το εννεάμηνο του 2025 σε 68.000 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2026. Πρόκειται για 27.000 περισσότερες εγκρίσεις.

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στην εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής. Από τις 85.000 αιτήσεις που εκκρεμούσαν κατά την ψήφιση του νόμου τον Φεβρουάριο, οι 65.000 είχαν, ήδη, ελεγχθεί έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία του ΕΟΠΥΥ, το «myEOPYY app» και το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων», που παρουσιάστηκαν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Οι πολίτες, κατεβάζοντας τη νέα εφαρμογή «myEOPYY app» στα κινητά τους, αποκτούν άμεσα πρόσβαση στον προσωπικό τους Φάκελο Ασφάλισης Υγείας. Μπορούν να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ικανότητα, τις επισκέψεις, τις ιατρικές πράξεις, τις νοσηλείες, τα φάρμακα και τις αποζημιώσεις τους. Η εφαρμογή παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα: ενημέρωσης για τις παροχές που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, διαχείρισης αιτημάτων που αφορούν ανήλικα και εξαρτώμενα μέλη, καθώς και έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Αξίζει να επισημανθεί πως 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ έχουν, ήδη, συνδεθεί στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, ενώ το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα υποβλήθηκε ψηφιακά.

Όσον αφορά στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων Υγείας, στην πράξη δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από ιδιώτες παρόχους. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση δεικτών ποιότητας, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τον πολίτη».

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