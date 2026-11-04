Μαρινάκης για εκλογές ΗΠΑ: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές»

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Snapshot Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις παραμένουν ισχυρές και δεν επηρεάζονται το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή της θέση μέσω συμφωνιών οριοθέτησης ΑΟΖ και στρατηγικών πρωτοβουλιών στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας.

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου προχωρά κανονικά και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και την αυστηροποίηση των ποινών για σοβαρά εγκλήματα σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο του 2019.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εξαρθρώσει 262 εγκληματικές οργανώσεις, με την δικαιοσύνη να αποφασίζει για την ενοχή ή αθωότητα των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν επηρεάζονται από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές δημιουργεί νέα δεδομένα στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας και ότι η συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί χωρίς αλλαγές.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές. Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό θα συνεχιστεί. Όλα τα μεγάλα έργα, όλες οι μεγάλες συμφωνίες. Δεν θα επηρεαστεί τίποτα από αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση σέβεται κάθε εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι στις κρίσιμες επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου αναμένεται να συμμετέχουν πρόσωπα με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί πολύ καλές σχέσεις, κάτι που, όπως είπε, έχει σημασία για τη χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εικόνα που είχε παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αμερικανικό Κογκρέσο δεν ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά αντανακλούσε τη συνολική αντιμετώπιση που έχει πλέον η Ελλάδα στις ΗΠΑ και από τις δύο πολιτικές παρατάξεις.

Αναφερόμενος στη διεθνή θέση της χώρας, έκανε λόγο για μια Ελλάδα που έχει περάσει από την απομόνωση σε μια περίοδο κατά την οποία πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικαλούμενος το Ταμείο Ανάκαμψης και τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού για την άμυνα και την ενέργεια.

Στη συνέχεια, συνέδεσε την εξωτερική πολιτική με τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, επισημαίνοντας ότι σε μια περίοδο πρωτοφανών πληθωριστικών πιέσεων το βασικό ερώτημα κάθε εκλογικής αναμέτρησης είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μια δύσκολη πραγματικότητα και όχι ποιος μπορεί να εξαφανίσει μια παγκόσμια κρίση.

Ερωτηθείς εάν το ζητούμενο είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα σε μια κρίσιμη στιγμή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι το ζήτημα αφορά συνολικά τα αντανακλαστικά και την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

Ως παραδείγματα ανέφερε την αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής στον Έβρο το 2020, την προώθηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και την εξέλιξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, με αναφορές στα F-16 και τα F-35.

Ειδική αναφορά έκανε και στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αντέδρασε θεσμικά και αποφασιστικά, εξασφαλίζοντας τη στήριξη της Ευρώπης και προβάλλοντας τις θέσεις της στον ΟΗΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, καθώς και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε συνθήκες πολέμων και κρίσεων η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της.

Για τις σχέσεις με την Τουρκία επανέλαβε ότι η ελληνική θέση είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά χωρίς υποχωρήσεις. Αναφερόμενος, μάλιστα, στο casus belli, σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως όρο για οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας ή άλλης τρίτης χώρας στο πρόγραμμα SAFE την άρση της συγκεκριμένης απειλής.

«Εγώ δεν βλέπω καμία ήττα πουθενά. Εγώ βλέπω μια Ελλάδα, η οποία όλα αυτά που σας είπα και πολλά ακόμα δεν τα είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και τα κάνει τώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στην εξωτερική πολιτική σημασία έχουν οι πράξεις και όχι τα λόγια.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω» για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να απαντήσει δυναμικά εάν χρειαστεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της, ενώ διαβεβαίωσε ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες αδειοδότησης αποκλειστικά από τις ελληνικές Αρχές, ενώ τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί άμεσα. Πρόσθεσε ότι θα τηρηθεί πλήρως το χρονοδιάγραμμα που έχουν ανακοινώσει ο υπουργός Εξωτερικών και το συναρμόδιο υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες.

«Εδώ δεν μιλάμε για ένα ελληνικό έργο, εδώ μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό έργο. Ελλάδα – Κύπρος – Γαλλία – Ε.Ε. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω», τόνισε.

Χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς, όπως είπε, αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά.

Η απάντηση στον Τσίπρα για τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς»

Στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, στρέφοντας τα πυρά του στον πρώην πρωθυπουργό για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να επανέλθει στην πολιτική σκηνή ξαναγράφοντας τη δική του ιστορία, αλλά και την ιστορία της χώρας, ενώ τον κατηγόρησε ότι εμφανίζεται ως τιμητής της πολιτικής ζωής.

«Θεωρώ ότι είναι καλό να το βάλει μέσα στη θήκη, στο θηκάρι, το ηθικόμετρο ο κ. Τσίπρας, γιατί θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος διατελέσας πρωθυπουργός της χώρας που μπορεί να το κάνει αυτό», ανέφερε.

Στη συνέχεια, επικέντρωσε την κριτική του στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε το 2019, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές. Υποστήριξε ότι, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είχε προαναγγείλει την προσφυγή στις κάλπες μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, διατήρησε τη Βουλή ανοιχτή για περίπου μία εβδομάδα προκειμένου να ψηφιστεί ο νέος Ποινικός Κώδικας.

Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία είχε καταγγείλει τις συγκεκριμένες διατάξεις και δεν υπερψήφισε κανένα από τα σχετικά άρθρα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στις προβλέψεις για τις ποινές της ανθρωποκτονίας και του ομαδικού βιασμού, υποστηρίζοντας ότι ο Ποινικός Κώδικας του 2019 προέβλεπε επιεικέστερη μεταχείριση για συγκεκριμένα βαριά εγκλήματα.

Αντιπαρέβαλε τις διατάξεις αυτές με τις αλλαγές που, όπως ανέφερε, προώθησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την αυστηροποίηση των ποινών και την καθιέρωση της ισόβιας κάθειρξης για συγκεκριμένα ειδεχθή εγκλήματα, μεταξύ των οποίων ο βιασμός ανηλίκου και ο ομαδικός βιασμός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ευνοϊκότερες ποινικές διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν και σε υποθέσεις για αδικήματα που τελέστηκαν κατά το διάστημα ισχύος τους, ακόμη και όταν η υπόθεση εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό, λόγω της αρχής εφαρμογής του ευμενέστερου ποινικού νόμου.

Ως προς τις καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις, επικαλέστηκε δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε κάνει λόγο για παραϋπουργεία Δικαιοσύνης και είχε χαρακτηρίσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις ακραία πράξη διαπλοκής.

«Το θέμα Ποινικοί Κώδικες, φωτογραφικές διατάξεις και αποφυλακίσεις το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης. Ας πάρει τηλέφωνο τον κ. Κοντονή ο κ. Τσίπρας να τον ρωτήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρινάκης για το άρθρο 23: Γιατί αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο

Στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι η απόσυρσή του δεν έγινε επειδή η διάταξη ήταν λανθασμένη, αλλά προκειμένου να μην αποτελέσει αφορμή για την αντιπολίτευση να μην υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.

Όπως υποστήριξε, το άρθρο κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση και αφορούσε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, χωρίς να αφαιρεί από τον οφειλέτη τη δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το νομοσχέδιο περιλάμβανε ήδη 16 παρεμβάσεις υπέρ των οφειλετών, οκτώ για την προστασία τους και οκτώ για τον έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Παράλληλα, επικαλέστηκε τα αποτελέσματα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αναφέροντας ότι περισσότεροι από 70.000 πολίτες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις, ενώ τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί κατά περισσότερα από 20 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στις νέες πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στάθηκε ιδιαίτερα στη διατήρηση του επιτοκίου του εξωδικαστικού μηχανισμού στο 3%.

Όπως είπε, με βάση το Euribor το επιτόκιο θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και στο 5,71%, ωστόσο διατηρείται στο 3%, παρέχοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στους οφειλέτες και στις οικογένειές τους.

Απαντώντας, επίσης, στον χαρακτηρισμό του Αλέξη Τσίπρα ως «πατερούλη των funds», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι νομοθέτησε τη μεταβίβαση δανείων στα funds, ότι κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και ότι καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι μέχρι την αποχώρηση της κυβέρνησης Τσίπρα είχαν ήδη τιτλοποιηθεί δάνεια ύψους 18 δισ. ευρώ, επικαλούμενος επίσημα στοιχεία.

«Έχουν ήδη εξαρθρωθεί 262 εγκληματικές οργανώσεις»

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα σοβαρά ζητήματα, προβάλλοντας υποθέσεις εγκληματικότητας που αφορούν, μεταξύ άλλων, πιτσαρίες και επιχειρήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τη συγκεκριμένη κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι δύο υποθέσεις στις οποίες γίνονται αναφορές αντιστοιχούν στις εγκληματικές οργανώσεις με αριθμούς 261 και 262, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες 260 εξαρθρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωστής ως «ελληνικό FBI», η οποία, όπως είπε, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια, καθώς και στη δραστηριότητα της ΑΑΔΕ.

Επικαλέστηκε, επίσης, προηγούμενες επιχειρήσεις σε πολεοδομίες, φυλακές, δημοτικές αστυνομίες και πρατήρια καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα και στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η ενοχή ή η αθωότητα των εμπλεκομένων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

«Το ποιος είναι αθώος, το ποιος είναι ένοχος, το ποιος έχει ευθύνη θα το βρει η Δικαιοσύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αρμόδια υπηρεσία θα συνεχίσει τη δουλειά της και, εφόσον υπάρχουν στοιχεία και δεδομένα, θα οδηγεί τους υπόπτους ή τους κατηγορουμένους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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