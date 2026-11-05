Μαρινάκης κατά ΕΛΑΣ: «Εκτός δημοκρατικού πλαισίου η φράση “βουλώστε το”»

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε τη φράση «βουλώστε το» σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ως εκτός δημοκρατικού πλαισίου.

Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η τοξική λογική στις αντιπαραθέσεις δεν οδηγεί πουθενά και κάλεσε σε σεβασμό μεταξύ πολιτικών φορέων.

Αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση υπέδειξε δωροδοκία στους ποινικούς κώδικες που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να διευκρινίσει τα ανταλλάγματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις κατηγορίες Τσίπρα υπέρ των τραπεζιτών ως αντιπερισπασμό.

Η κυβέρνηση δεν θα στηρίξει την προσφυγή Βελόπουλου στον Άρειο Πάγο για τις κατηγορίες περί χρηματισμού, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Snapshot powered by AI

Νέα σφοδρή επίθεση κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ που περιείχε τη φράση «βουλώστε το».

Ο κ. Μαρινάκης, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «εκτός δημοκρατικού πλαισίου». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σκεφτείτε ένας, όχι κεντρικά το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όχι ένας νεολαίος της Νέας Δημοκρατίας, όχι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σκεφτείτε ένα οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να είχε πει κάτι τέτοιο εναντίον της ΕΛ.ΑΣ., εναντίον του ΠΑΣΟΚ, δύο μέρες δεν θα ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Πρέπει να σταματήσουν να μπαίνουν σε αυτή την τοξική λογική. Δεν οδηγεί πουθενά».

Όσον αφορά τους ποινικούς κώδικες που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2029 ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει υπονοήσει δωροδοκία», αλλά «θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μας πει ποια ήταν τα ανταλλάγματα». Όσον αφορά τις κατηγορίες Τσίπρας κατά τις κυβέρνησης υπέρ των τραπεζιτών υποστήριξε ότι πρόκειται για «αντιπερισπασμό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν θα υποστηρίξει την προσφυγή Βελόπουλου στον Άρειο Πάγο για τις κατηγορίες περί χρηματισμού για τους ποινικούς κώδικες, που μπορεί να οδηγήσει σε προανακριτική επιτροπή, γιατί όπως ανέφερε «Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση, ούτε έχουμε δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Οπότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε πολιτικά για ένα θέμα το οποίο, όταν έρχεται στην επικαιρότητα, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι καλαμπούρι. Το να επιλέγει κάποιος με την ψήφο του στη Βουλή, όταν είναι βουλευτής ή μια κυβέρνηση όταν το εισφέρει, και με τον τρόπο που έγινε αυτό, που έμεινε ανοιχτή η Βουλή ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα».

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