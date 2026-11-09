Πετρέλαιο: Σε χαμηλό διμήνου οι τιμές - Ενισχύεται η πτωτική τάση

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει υποχωρήσει σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα των 115 δολαρίων το βαρέλι που είχε καταγράψει στα τέλη του περασμένου μήνα.

Δημήτρης Μάνωλης

Πετρέλαιο: Σε χαμηλό διμήνου οι τιμές - Ενισχύεται η πτωτική τάση
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  • Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας σε χαμηλό διμήνου λόγω αισιοδοξίας για διπλωματική πρόοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Η πτώση των τιμών ακολούθησε τη μείωση των εντάσεων μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ περί απίθανης νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.
  • Οι τιμές παραμένουν υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, λόγω ανησυχιών για περιορισμένη προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
  • Η διπλωματική κινητικότητα έχει εκτονώσει τις πιέσεις στις αγορές πετρελαίου και βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα, αν και παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες.
  • Η παρουσία ενός ακόμη αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή προσθέτει αβεβαιότητα παρά τις θετικές ενδείξεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες.
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Σε νέο χαμηλό διμήνου υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για ενδεχόμενη διπλωματική πρόοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έδωσε πρόσθετη ώθηση στις πωλήσεις.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση άνω του 4% το απόγευμα της Δευτέρας, υποχωρώντας κάτω από τα 93 δολάρια το βαρέλι.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Λίγο αργότερα, η τιμή του Brent ανέκαμψε ελαφρώς, διαμορφούμενη κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του Brent έχει καταγράψει σημαντική πτώση από τα υψηλά επίπεδα άνω των 115 δολαρίων το βαρέλι στα τέλη του περασμένου μήνα, καθώς οι επενδυτές υποδέχονται θετικά τις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Τραμπ χαμηλώνει τους τόνους απέναντι στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνέβαλε στην ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι επρόκειτο για μια ενέργεια την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναλάβει.

Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να ρίχνει τους τόνους σε σχέση με τις προηγούμενες τοποθετήσεις του για τη σύγκρουση.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτοξευθεί μετά την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, εξαιτίας των ανησυχιών για περιορισμούς στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Έκτοτε, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η διπλωματία απομακρύνει την πίεση από τις αγορές

Η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Wealth Club, δήλωσε:

«Οι επενδυτές αξιολογούν τις ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τη Μέση Ανατολή, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι νέα πλήγματα κατά του Ιράν είναι εξαιρετικά απίθανα όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες».

Όπως πρόσθεσε, «οι προσδοκίες για μια περισσότερο συμφιλιωτική προσέγγιση συμβάλλουν στην εκτόνωση των πιέσεων στις αγορές πετρελαίου».

Από την πλευρά του, ο Κρις Μπότσαμπ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της IG, επισήμανε:

«Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου σε χαμηλά διμήνου έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του κλονισμένου επενδυτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι ομολογουμένως περιορισμένες ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ενισχύουν την πτωτική τάση».

Ωστόσο, ο αναλυτής προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες.

«Κάθε ημέρα που περνά ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου. Ωστόσο, ένα ακόμη αμερικανικό αεροπλανοφόρο δεν έχει φθάσει ακόμη στην περιοχή, γεγονός που προσθέτει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας», σημείωσε.

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