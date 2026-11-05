Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε η Μαρία Ζάγκα

Snapshot Η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης στην Αττική κινείται κυρίως από μονοκατοικίες και μικρές πολυκατοικίες, με μεγαλύτερη προθυμία από ηλικιωμένους καταναλωτές.

Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης παρουσιάζουν μικρή αποκλιμάκωση, παρά τη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων οφείλονται κυρίως στο αυξημένο κόστος μεταφοράς λόγω ναύλων και ασφαλίστρων, ειδικά εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η υποχρέωση των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης να αγοράσουν πετρέλαιο αξίας διπλάσιας από το επίδομα δυσκολεύει τα νοικοκυριά με περιορισμένη ρευστότητα.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής εκφράζει ανησυχία για την κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, τονίζοντας ότι αυτό θα μειώσει το όφελος από την πτώση των διεθνών τιμών. Snapshot powered by AI

Στην πορεία των τιμών στα καύσιμα, στις πρώτες παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης από τα νοικοκυριά, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές ενόψει του χειμώνα αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Newsbomb.

Η ίδια ανέφερε ότι η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης έχει αρχίσει να κινείται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκτήσει ακόμη δυναμική, καθώς τα νοικοκυριά εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικά στις δαπάνες τους. Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν αποτυπώνεται πάντοτε με την ίδια ταχύτητα στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκίνησαν οι πρώτες παραγγελίες - Ποιοι αγοράζουν

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει αρχίσει να κινητοποιεί σταδιακά τα νοικοκυριά, με τις πρώτες παραγγελίες να προέρχονται κυρίως από μονοκατοικίες και μικρότερες πολυκατοικίες.

Όπως εξήγησε η Μαρία Ζάγκα, η κινητικότητα είναι εντονότερη σε κατοικίες όπου η απόφαση για την αγορά πετρελαίου μπορεί να ληφθεί από ένα ή λίγα νοικοκυριά, χωρίς να απαιτείται συνεννόηση μεταξύ πολλών ιδιοκτητών.

«Έχει αρχίσει το πετρέλαιο θέρμανσης να κινείται. Καταρχάς, με μονοκατοικίες, διώροφα, τριώροφα, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένας έλεγχος στην τσέπη τους και δεν πρέπει να παρθεί από πολλούς η απόφαση να πάρουν ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, στις μεγάλες πολυκατοικίες, με 20 ή 30 διαμερίσματα, η κατάσταση παραμένει πιο δύσκολη, καθώς μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται αντίστοιχη κινητικότητα στις παραγγελίες.

Η εικόνα είναι διαφορετική στις μικρότερες πολυκατοικίες, όπου κατοικούν περίπου έξι έως δέκα οικογένειες, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, μεγαλύτερη προθυμία για αγορά πετρελαίου εμφανίζουν τα νοικοκυριά στα οποία διαμένουν ηλικιωμένοι.

«Οι ηλικιωμένοι, επειδή κρυώνουν πάρα πολύ, ζητούν επίμονα», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι νεότεροι εμφανίζονται πιο διατεθειμένοι να αναβάλουν την αγορά, είτε επειδή απουσιάζουν πολλές ώρες από το σπίτι είτε επειδή επιλέγουν να χρησιμοποιούν το κλιματιστικό για τη θέρμανσή τους.

Ωστόσο, η ίδια εκτιμά ότι η εικόνα θα αλλάξει όταν υποχωρήσουν περισσότερο οι θερμοκρασίες.

«Δεν έχει αρχίσει ακόμη το πολύ κρύο. Εγώ πιστεύω ότι, αν αρχίσει το κρύο, θέλουν δεν θέλουν, θα πάρουν πολύ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου περιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές των καταναλωτών.

Οι περιοχές της Αττικής με τη μεγαλύτερη κινητικότητα

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης, η Μαρία Ζάγκα ανέφερε ότι η κινητικότητα ξεκίνησε από τα βόρεια προάστια της Αττικής και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές.

Η Δυτική Αττική, όπως είπε, δεν έχει παρουσιάσει ακόμη ιδιαίτερη κινητικότητα, ενώ στον νότιο τομέα η αγορά κινείται με πιο αργούς ρυθμούς.

Η ίδια εκτιμά ότι η πορεία της ζήτησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του καιρού, αλλά και από τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών.

Επίδομα θέρμανσης: Ο προγραμματισμός των νοικοκυριών και η δυσκολία της διπλάσιας αγοράς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επίδομα θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι αρκετοί καταναλωτές περιμένουν την οικονομική ενίσχυση προκειμένου να προγραμματίσουν τις αγορές τους.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν συνταξιούχοι που υπολογίζουν ακόμη και άλλα ποσά που αναμένουν να λάβουν μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προμηθευτούν πετρέλαιο.

«Κάνουν έναν προγραμματισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η πρόεδρος των βενζινοπωλών στάθηκε σε μια σημαντική δυσκολία που αφορά την επιδότηση: την υποχρέωση των δικαιούχων να πραγματοποιήσουν αγορές καυσίμων μεγαλύτερης αξίας από το ποσό της ενίσχυσης, προκειμένου να λάβουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό.

Όπως εξήγησε, εάν κάποιος δικαιούται επίδομα 100 ευρώ, θα πρέπει να πραγματοποιήσει αγορές ύψους 200 ευρώ.

«Αυτό είναι λίγο το δύσκολο», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση μπορεί να δυσκολέψει νοικοκυριά που δεν διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα.

Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης: Πού διαμορφώνονται οι τιμές

Στο μέτωπο των καυσίμων κίνησης, η Μαρία Ζάγκα έκανε λόγο για μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, αναφέροντας ότι κατά την τελευταία αγορά που πραγματοποίησε διαπίστωσε νέα μείωση.

Σύμφωνα με τις τιμές που ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφωνόταν περίπου στα 2,009 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρισκόταν κοντά στα 2,008 ευρώ το λίτρο, με τις δύο τιμές να έχουν πλέον συγκλίνει σημαντικά.

Η ίδια παρατήρησε ότι, παρά την πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η αποκλιμάκωση στην εγχώρια αγορά δεν ήταν πάντοτε ανάλογη.

Όπως ανέφερε, υπήρξε προηγούμενη περίοδος κατά την οποία το βαρέλι είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια, φτάνοντας ακόμη και τα 114 ή τα 117 δολάρια, χωρίς οι τιμές στην ελληνική αγορά να ακολουθήσουν αμέσως την ίδια ανοδική πορεία.

Στη συνέχεια, με την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα επίπεδα των 95-98 δολαρίων, παρατηρήθηκαν μικρές μειώσεις και στις τιμές των καυσίμων.

«Παρατήρησα αυτό το άνισο, με χαρά όμως, ότι οι τιμές πέφτανε και λίγο, δηλαδή έστω και δύο cents, ένα cent. Εγώ πάντα λέω το συν και το πλην. Δεν είμαι αχάριστη να πω "σιγά μωρέ, έπεσε δύο cents, τι έγινε;". Όχι, λέω ναι, έπεσε δύο cents», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί παραμένουν υψηλές οι τιμές παρά την πτώση του πετρελαίου

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής αφορά το κόστος μεταφοράς των καυσίμων.

Όπως υποστήριξε, οι υψηλές τιμές δεν οφείλονται αυτή την περίοδο τόσο στην έλλειψη πετρελαίου ή στο κόστος διύλισης, όσο στις αυξημένες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για σημαντική αύξηση στα ναύλα των πλοίων και στα ασφάλιστρα, λόγω της επικινδυνότητας που έχει δημιουργηθεί στις θαλάσσιες μεταφορές από τις επιθέσεις των Χούθι.

«Δεν είναι τώρα οι τιμές ακριβές λόγω του πετρελαίου, ότι υπάρχει έλλειψη, ούτε λόγω διύλισης. Είναι λόγω μεταφοράς. Έχουν ανέβει πολύ τα μεταφορικά στα πλοία, τα ασφάλιστρα λόγω των Χούθι», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αυξημένες αυτές επιβαρύνσεις μετακυλίονται τελικά στην τιμή του προϊόντος και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ο φόβος για την κατάργηση της επιδότησης

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε η Μαρία Ζάγκα για το ενδεχόμενο κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα, ακόμη και στην περίπτωση που οι διεθνείς τιμές συνεχίσουν να υποχωρούν.

Όπως εξήγησε, μια μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να μην έχει το αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα για τα νοικοκυριά, εάν ταυτόχρονα αποσυρθεί η κρατική ενίσχυση.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρισκόταν στα 1,55-1,56 ευρώ το λίτρο με την επιδότηση, εκτιμώντας ότι ακόμη και αν υποχωρούσε στα 1,40 ευρώ, η κατάργηση της ενίσχυσης θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το όφελος για τον καταναλωτή.

Αντίστοιχα, αναφέρθηκε και στη βενζίνη, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση της επιδότησης θα οδηγούσε σε νέα επιβάρυνση της τελικής τιμής.

«Το θέμα είναι εάν πέσει η τιμή και πού θα καταλήξει, γιατί αν πάρει την επιδότηση το κράτος, καήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ήταν κατηγορηματική ως προς την ανάγκη διατήρησης των ενισχύσεων.

«Δεν πρέπει να φύγει η επιδότηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι η μείωση των τιμών θα πρέπει να είναι πραγματική και να αποτυπώνεται στην τσέπη του καταναλωτή.

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