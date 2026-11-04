Bloomberg: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκευής τρίτου αγωγού αργού πετρελαίου

Snapshot Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν την κατασκευή τρίτου αγωγού πετρελαίου για να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ.

Στόχος του έργου είναι η μείωση της εξάρτησης από την θαλάσσια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, που έχει αποκλειστεί λόγω της αμερικανο-ιρανικής αντιπαράθεσης.

Η κρατική εταιρεία ADNOC αξιολογεί τη σύνδεση της δυτικής ακτής με το λιμάνι της Φουτζέιρα στην ανατολική πλευρά.

Ο νέος αγωγός θα επιτρέπει αποστολές αργού πετρελαίου από τρίτους και θα ενισχύσει την προμήθεια πελατών σε περίπτωση προβλημάτων μεταφοράς μέσω των Στενών. Snapshot powered by AI

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διερευνούν την πιθανότητα κατασκευής ενός επιπλέον αγωγού για την εξαγωγή πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Bloomberg, επικαλούμενο δικές του πηγές.

Στόχος του έργου είναι η μείωση της εξάρτησης από αυτή τη θαλάσσια διαδρομή, η οποία έχει αποκλειστεί για πάνω από έξι μήνες λόγω της αμερικανο-ιρανικής αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του προακτορείου, η κρατική εταιρεία ADNOC (Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι) αξιολογεί τις προοπτικές τοποθέτησης αγωγού που θα συνδέει τη δυτική ακτή της χώρας με το λιμάνι της Φουτζέιρα στην ανατολική πλευρά.

Ο νέος αγωγός θα είναι διαθέσιμος για αποστολές αργού πετρελαίου από τρίτους. Θα ενισχύσει επίσης την ικανότητα του Άμπου Ντάμπι να προμηθεύει τους πελάτες του σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες στη μεταφορά υδρογονανθράκων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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