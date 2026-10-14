Λευκός Οίκος: Ανακοίνωσε μέγα πρότζεκτ στην ενέργεια – Κατασκευή νέου αγωγού 54 δισ. στην Αλάσκα

Snapshot Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την κατασκευή νέου αγωγού LNG και τερματικού σταθμού στην Αλάσκα προϋπολογισμού 54 δισ. δολαρίων.

Η Νότια Κορέα έχει εκφράσει επενδυτικό ενδιαφέρον για το έργο, αλλά η συμφωνία δεν είναι οριστική και εξετάζεται η εμπορική βιωσιμότητά του.

Η Ταϊβάν σχεδιάζει να επενδύσει 4,4 δισ. δολάρια και να αγοράσει το 30% της παραγωγής του νέου αγωγού LNG.

Το έργο Alaska LNG προβλέπει παραγωγή 20 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως και στοχεύει στις αγορές της Ασίας, με λειτουργία από το 2031.

Η τελική επενδυτική απόφαση για τον αγωγό μήκους 1.287 χλμ. αναμένεται το 2026, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για το υψηλό κόστος κατασκευής σε σχέση με άλλες εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Μεγάλες επενδύσεις στην αγορά ενέργειας ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος στον δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο. Από τα έργα ξεχωρίζει η ανακοίνωση για την κατασκευή νέου αγωγού LNG και τερματικού σταθμού στην Αλάσκα ύψους 54 δισ. δολαρίων.

Το έργο είχε αποκαλύψει την περασμένη Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Νότια Κορέα θα επενδύσει τα 54 δισ. ευρώ για την κατασκευή. Η δήλωση έγινε παρουσία του γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων, Νταν Σάλιβαν, ο οποίος παλεύει για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο και είναι σφοδρός υπέρμαχος του αγωγού.

Ωστόσο αμερικανικά δίκτυα σημειώνουν ότι αξιωματούχοι της Σεούλ είναι πιο προσεκτικοί και διαρρέουν ότι η συμφωνία «δεν έχει γραφτεί στην πέτρα». Παράλληλα το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Πόρων της Κορέας δήλωσε ότι το έργο της Αλάσκας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να εξεταστούν η εμπορική βιωσιμότητά του και άλλοι παράγοντες πριν ληφθεί οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια είπε χθες ότι το ενεργειακό πακέτο επενδύσεων της Κορέας στις ΗΠΑ θα φτάσει τα 200 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τη Ζακάρια στις επενδύσεις περιλαμβάνεται σχέδιο ύψους 120 δισ. δολαρίων για την κατασκευή 8 μεγάλων πυρηνικών σταθμών και ακόμη 22,3 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ισχύος 6 γιγαβάτ στο Τέξας.

Τραμπ: Η Ταϊβάν θα αγοράσει 30% του LNG του νέου αγωγού

Η Ταϊβάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σημειώνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την αγορά αμερικανικού LNG από την Αλάσκα και ότι θα επενδύσει 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο έργο του νέου αγωγού. Σε προεκλογική συγκέντρωση χθες στην Αλάσκα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι η Ταϊβάν θα αγοράσει το 30% της παραγωγής του νέου αγωγού. Το υπουργείο Οικονομίας της Ταϊβάν ανέφερε ότι η κρατική ενεργειακή εταιρεία CPC Corp έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με τον υπεύθυνο ανάπτυξης του έργου, μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο διαπραγματεύσεων και αξιολόγησης.

Ο προβληματισμός για τον Alaska LNGΤο έργο Alaska LNG, το οποίο θα παράγει 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και δεκαετίες. Αρκετοί στον ενεργειακό κλάδο εκφράζουν σκεπτικισμό όσον αφορά την εμπορική βιωσιμότητά του, δεδομένου ότι απαιτεί έναν μακρύ αγωγό και κεφάλαια που σημαίνουν ότι το κόστος του θα είναι περισσότερο από διπλάσιο σε σχέση με ένα αντίστοιχο εργοστάσιο στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν στο Reuters αναλυτές.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η CPC θα αγοράζει 6 εκατομμύρια τόνους LNG από την Αλάσκα ετησίως μόλις ξεκινήσει η παραγωγή, σύμφωνα με μια επιστολή προθέσεων που υπογράφηκε πέρυσι, και θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη του έργου με εκτιμώμενη επένδυση έως και 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το υπουργείο Οικονομίας της Ταϊβάν.

«Οι συγκεκριμένες επενδυτικές ρυθμίσεις, τα μερίδια συμμετοχής και οι σχετικοί όροι θα καθοριστούν μέσω επακόλουθων διαπραγματεύσεων και διαδικασιών σύναψης εμπορικών συμβάσεων», τόνισε το υπουργείο.

Στόχος οι αγορές της Ασίας

Πέρσι, ο γενικός γραμματέας του Προεδρικού Γραφείου της Ταϊβάν, Παν Μεν-αν, επισκέφθηκε την τοποθεσία του προτεινόμενου αγωγού LNG στην Αλάσκα, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί έντονα στους συμμάχους της στην Ασία ως επιλογή εφοδιασμού.

Μέχρι στιγμής, η Alaska LNG έχει συνάψει συμφωνίες που καλύπτουν 13 εκατομμύρια τόνους ετησίως με αγοραστές από την Ασία και τη γαλλική εταιρεία TotalEnergies. Χρειάζεται συμφωνίες για επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους και πρέπει να τις μετατρέψει σε δεσμευτικές συμβάσεις προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου.

Ο αγωγός Trans-Alaska. 2 Ιουνίου 2025 AP

Το έργο θα παρέχει άμεση πρόσβαση στο LNG στις ασιατικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν, χωρίς να απαιτείται η διέλευση από τη Διώρυγα του Παναμά ή ο περίπλου του Κέρατος της Αφρικής, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς.

Οι υπεύθυνοι του έργου σκοπεύουν να λάβουν την τελική επενδυτική απόφαση για τον αγωγό μήκους 1.287 χλμ. το 2026, με τις πρώτες εξαγωγές LNG να προγραμματίζονται για το 2031.Το υπουργείο Οικονομίας της Ταϊβάν δήλωσε την Τετάρτη ότι, εάν το έργο προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσε να αρχίσει να προμηθεύει επιπλέον φυσικό αέριο στην Ταϊβάν ήδη από το 2032.