Χειμώνας με τιμές-φωτιά σε ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης - Πότε τελειώνει η επιδότηση των 20 λεπτών

Η αυξημένη ενεργειακή επιβάρυνση αναγκάζει τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ή να αναζητήσουν οικονομικότερες λύσεις ενόψει του χειμώνα

Μιχάλης Παπαδάκος

Χειμώνας με τιμές-φωτιά σε ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης - Πότε τελειώνει η επιδότηση των 20 λεπτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν υψηλές, με σημαντικές αυξήσεις στα κυμαινόμενα και πράσινα τιμολόγια, ειδικά για καταναλώσεις πάνω από 200 κιλοβατώρες τον μήνα.
  • Το πετρέλαιο θέρμανσης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα τιμών, περίπου στα 1,555 ευρώ ανά λίτρο, παρά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων.
  • Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και η έκπτωση των διυλιστηρίων μειώνουν το κόστος κατά 40 λεπτά ανά λίτρο και ισχύουν έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.
  • Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027 αυξήθηκε κατά 30% και καλύπτει αγορές πετρελαίου από 15 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027 με προκαταβολή έως 23 Δεκεμβρίου 2026.
  • Η αυξημένη ενεργειακή επιβάρυνση αναγκάζει τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ή να αναζητήσουν οικονομικότερες λύσεις ενόψει του χειμώνα.
Snapshot powered by AI

Με αυξημένο κόστος καλούνται να αντιμετωπίσουν τον φετινό χειμώνα τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ενεργειακή επιβάρυνση σε ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Από τη μία πλευρά, οι τιμές στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τις ανατιμήσεις στα κυμαινόμενα προγράμματα να προκαλούν πρόσθετη ανησυχία στους καταναλωτές. Από την άλλη, το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό έξοδο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για θέρμανση αυξάνονται και τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις δαπάνες τους.

Η εικόνα που διαμορφώνεται ενόψει των πιο κρύων μηνών είναι ιδιαίτερα πιεστική, καθώς το κόστος της ενέργειας απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να περιορίσουν την κατανάλωση ή να αναζητήσουν οικονομικότερες λύσεις.

Αυξημένες χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται τον Νοέμβριο στα κυμαινόμενα, πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο οικιακών καταναλωτών, η χρέωση για τις χαμηλές καταναλώσεις διαμορφώνεται στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 15,9 λεπτά τον Οκτώβριο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για όσους καταναλώνουν περισσότερες από 200 κιλοβατώρες τον μήνα, καθώς η τιμή εκτοξεύεται στα 28,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 22 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, στα κυμαινόμενα τιμολόγια των παρόχων που έχουν ανακοινώσει τις χρεώσεις τους, οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, ξεκινώντας από τα 16,9 και φτάνοντας έως τα 39,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Την ίδια ώρα, η απόσταση από τα σταθερά μπλε τιμολόγια μεγαλώνει, με τη ΔΕΗ να διατηρεί την προσφορά στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ενδεικτικό είναι ότι για μηνιαία κατανάλωση 300 κιλοβατωρών, το κόστος της ενέργειας στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ φτάνει τα 85,2 ευρώ, ενώ στο σταθερό πρόγραμμα διαμορφώνεται στα 39 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιπες χρεώσεις του λογαριασμού.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 1,55 ευρώ το λίτρο παρά τις επιδοτήσεις

Ανάλογη είναι η πίεση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή του εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τις παρεμβάσεις για τη συγκράτησή της. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 6ης Νοεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 1,555 ευρώ ανά λίτρο, ενώ οι αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή παραμένουν σημαντικές.

Η επιβάρυνση γίνεται ακόμη πιο αισθητή για τα νοικοκυριά που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσίμου για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης ολόκληρου του χειμώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή αυτή διαμορφώνεται ήδη με την κρατική επιδότηση και την πρόσθετη έκπτωση των διυλιστηρίων.

Ειδικότερα, η κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια παρέχουν επιπλέον έκπτωση 20 λεπτών. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Πότε τελειώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η επιδότηση στην αντλία, μαζί με την έκπτωση των διυλιστηρίων, έχει παραταθεί έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026. Μέχρι τότε οι καταναλωτές επωφελούνται από τη συνολική μείωση των 40 λεπτών ανά λίτρο, χωρίς να απαιτείται κάποια αίτηση.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 30% και αφορά, μεταξύ άλλων, τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Οι επιλέξιμες αγορές πετρελαίου θέρμανσης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 15 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027. Η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027.

Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν δύο βασικά μέτωπα ενεργειακού κόστους, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες κατανάλωσης αυξάνονται, ενώ η προσωρινή επιδότηση στο πετρέλαιο βρίσκεται κοντά στη λήξη της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος πολίτης κατέβασε όλο του το σπίτι στο πεζοδρόμιο - Πρόστιμο €3.000 από Δήμο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί 30 ιπποπόταμοι που δηλητηριάστηκαν από άνθρακα σε εθνικό πάρκο στο Κονγκό

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθιακός Κόλπος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη

11:30WHAT THE FACT

To 1978 έριξαν λάστιχα γεμάτα τσιμέντο στη θάλασσα: Το απρόσμενο καταφύγιο για αστακούς

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις «αχυρανθρώπων» για φοροδιαφυγή μετά από εφόδους σε νυχτερινά κέντρα

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συρίγος για ελληνική Navtex: «Θεωρώ πως δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ατίθασο Ισραηλινό θεριακλή επιβάτη πτήσης - Τον συνέλαβαν στο Μακεδονία

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Νέα Ζηλανδία: Θρίλερ με τα πρώτα αποτελέσματα - Κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επίθεση σε καφετέρια από αγνώστους - Τα έκαναν γυαλιά καρφιά

11:05ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δαιμονισμένος» Ντόντσιτς: Σκόραρε από το... σπίτι του, τρέλανε τον Μπρους Σπρίνγκστιν και έγραψε ιστορία με τους Λέικερς

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Βοήθεια, ένα ασθενοφόρο» - Τα πρώτα λόγια του τραυματία μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε

10:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακός πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά: «Φωτιά» οι τιμές σε ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης - Εκπνέει η προθεσμία για την οριζόντια επιδότηση

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

10:32LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς», λέει από το νοσοκομείο

10:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φυλάκιση για τραπεζίτες, δικηγόρους και λογιστές φέρνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρικό όχημα ξεπέρασε το φράγμα των 500 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Άμπου Ντάμπι - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: Η «μάχη» των NAVTEX, η παρτίδα σκάκι και οι κινήσεις μέχρι 6 Μαρτίου

09:53ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον καιρό στην Ανατολική Μεσόγειο - Καθηγητής εξηγεί

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οφειλέτες: Ποιοι ωφελούνται από το επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό και τις 120 δόσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις «αχυρανθρώπων» για φοροδιαφυγή μετά από εφόδους σε νυχτερινά κέντρα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό... όταν έρθει η ώρα - Τι πρέπει να περιλαμβάνει

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πεδίο δράσης για επιτήδειους: Πώς ξεγέλασαν φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρικό όχημα ξεπέρασε το φράγμα των 500 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Άμπου Ντάμπι - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Βοήθεια, ένα ασθενοφόρο» - Τα πρώτα λόγια του τραυματία μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πού κλείνουν δρόμοι, ποιες είναι οι αλλαγές στα μέσα μεταφοράς για δύο μέρες

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το πλαστό διαβατήριο, το DNA, το κινητό που πουλήθηκε και τα τέσσερα ταξίδια στην Αλβανία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Οι άγνωστοι διάλογοι του 36χρονου γιου με τη Νικολούλη πριν τη σύλληψη για τον φόνο του πατέρα του

10:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακός πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά: «Φωτιά» οι τιμές σε ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης - Εκπνέει η προθεσμία για την οριζόντια επιδότηση

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επίθεση σε καφετέρια από αγνώστους - Τα έκαναν γυαλιά καρφιά

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Η «γοργόνα» που κορόιδεψε τον κόσμο: Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια για το αλλόκοτο πλάσμα

10:32LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς», λέει από το νοσοκομείο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ερευνάται ο ρόλος της μαίας μετά τον θάνατο του νεογνού - «Λάθος» που δεν το συνόδευσε στο νοσοκομείο, λέει ο Γιαννάκος

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Ο δολοφόνος του Λουτρακίου με το τσεκούρι ομολόγησε άλλους δύο φόνους -Ετοίμαζε νέα επίθεση

11:30WHAT THE FACT

To 1978 έριξαν λάστιχα γεμάτα τσιμέντο στη θάλασσα: Το απρόσμενο καταφύγιο για αστακούς

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος πολίτης κατέβασε όλο του το σπίτι στο πεζοδρόμιο - Πρόστιμο €3.000 από Δήμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ