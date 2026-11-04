Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 20χρονη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών

Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται σε σβαρή κατάσταση 

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 20χρονη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου, νοσηλεύεται μία 20χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο από τη δίωξη ναρκωτικών σε 207 κιλά κάνναβης - Θα κέρδιζαν 1 εκατομμύριο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Μπήκαν 40-50 άτομα με τσεκούρια και μολότοφ, ήθελαν να σκοτώσουν», λέει μάρτυρας στο Newsbomb

13:25WHAT THE FACT

Μαλαισία: Ένας έντιμος... κλέφτης - Σταμάτησε να πληρώσει διόδια εν μέσω καταδίωξης - Βίντεο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 83χρονος οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στην Εθνική Οδό

13:22TRAVEL

Πήλιο τον Νοέμβριο: Το βουνό των Κενταύρων γίνεται η ιδανική φθινοπωρινή απόδραση

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Σοβαρές ζημιές στα αυτοκίνητα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών από πλειστηριασμούς μέσω εξωδικαστικού κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Τρείς τραυματίες από τα επεισόδια - Ο ένας φέρει τραύμα από τσεκούρι, οι δύο εγκαύματα στα κάτω άκρα

13:03WHAT THE FACT

Επιστήμονες θέλουν να ψύξουν τον πλανήτη φωτίζοντας τα σύννεφα και ξαναπαγώνοντας την Αρκτική

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 20χρονη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 36χρονος γιος - «Είμαι αθώος»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Λυκόβρυση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων μετά τον έλεγχο για ύποπτο αντικείμενο

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εκβιασμών: Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa – Ζημιά 118 εκατ. ευρώ από δόλιες συναλλαγές

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: «Θα καταλήξουμε σαν τον τύπο στη Γαλλία» - Τα sms στον σύζυγο του θύματος

12:42LIFESTYLE

Πάρις Τζάκσον: Ζητά 600 εκατ. λίρες από την περιουσία του πατέρα της, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη (5/11)

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό γιαούρτι «σαρώνει» στη Βρετανία - Άλμα 67,1% στις εξαγωγές και πρωτιά στην αγορά

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης της ΕΜΑΚ για τραυματισμένο άνδρα στην Ιεράπετρα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια και είναι φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Τρείς τραυματίες από τα επεισόδια - Ο ένας φέρει τραύμα από τσεκούρι, οι δύο εγκαύματα στα κάτω άκρα

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρις Πάπας: Ο νέος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών με καταγωγή από την Ελασσόνα

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Μπήκαν 40-50 άτομα με τσεκούρια και μολότοφ, ήθελαν να σκοτώσουν», λέει μάρτυρας στο Newsbomb

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa – Ζημιά 118 εκατ. ευρώ από δόλιες συναλλαγές

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια και είναι φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2028

12:42LIFESTYLE

Πάρις Τζάκσον: Ζητά 600 εκατ. λίρες από την περιουσία του πατέρα της, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόδιο για την Τουρκία»: Πώς υποδέχθηκαν τα Τουρκικά ΜΜΕ τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών

13:25WHAT THE FACT

Μαλαισία: Ένας έντιμος... κλέφτης - Σταμάτησε να πληρώσει διόδια εν μέσω καταδίωξης - Βίντεο

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb.gr για ΜΚΟ: Η ψαρούκλα, τα €75.000 και τα πλαστά εμβάσματα - «Δώσε μου €2.000 να τα παίξω σε ένα σίγουρο ματς να στα κάνω €8.000»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Ένταση και συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη - Αναφορές για τραυματίες

07:43ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση και η μεσοπρόθεσμη τάση Νοεμβρίου

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ήρθε το «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών σε Γερουσία και Βουλή Αντιπροσώπων: Η εκλογική ανατροπή, οι 6 κρίσιμες έδρες και ο Τραμπ και τα «κάστρα» των Ρεπουμπλικάνων που έπεσαν

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εκβιασμών: Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του γιου του - Τον σκότωσε με σφυρί, σήμερα στον ανακριτή

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καπετάνιος απελευθέρωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ