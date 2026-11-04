Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 20χρονη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών
Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται σε σβαρή κατάσταση
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Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου, νοσηλεύεται μία 20χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών, όπως αναφέρει το tempo24.news.
Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή.
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