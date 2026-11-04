Λυκόβρυση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων μετά τον έλεγχο για ύποπτο αντικείμενο

Snapshot Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών σε ύποπτο αντικείμενο στη Λυκόβρυση.

Το ύποπτο αντικείμενο ήταν ένας χαρτοφύλακας που βρέθηκε σε άλσος της περιοχής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε μετά τον έλεγχο.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στην οδό 25ης Μαρτίου από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη. Snapshot powered by AI

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Λυκόβρυσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτο αντικείμενο (χαρτοφύλακα) που είχε εντοπιστεί σε άλσος της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη, για τη διενέργεια του ελέγχου.

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