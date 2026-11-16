Μπαράζ ελέγχων στην Αττική: Αφαιρέθηκαν 1.475 διπλώματα - 15 πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι

Snapshot Από τους συλληφθέντες, 15 οδηγοί οδηγούσαν με ποσοστό αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,60 mg/l.

Πραγματοποιήθηκαν 39.031 αλκοτέστ, με 311 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και θετικό αποτέλεσμα σε 0,80% των ελέγχων.

Βεβαιώθηκαν 11.382 παραβάσεις για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές και ακινητοποιήθηκαν 1.058 οχήματα, εκ των οποίων 193 αφαιρέθηκαν με γερανό.

Αφαιρέθηκαν 1.475 διπλώματα οδήγησης και 455 άδειες κυκλοφορίας, ενώ οι έλεγχοι για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένους ελέγχους σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής πραγματοποίησε η Τροχαία από τις 9 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, με αποτέλεσμα να συλληφθούν συνολικά 42 οδηγοί. Από αυτούς, οι 15 εντοπίστηκαν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με τις μετρήσεις να ξεπερνούν το όριο των 0,60 mg/l. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 39.031 αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 311 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, μόλις το 0,80% των ελέγχων είχε θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν άλλες 11.382 παραβάσεις για επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο, όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 1.058 οχήματα, ενώ 193 από αυτά απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.475 διπλώματα οδήγησης και 455 άδειες κυκλοφορίας. Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.