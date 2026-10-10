Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την πρώτη δημόσια εκτέλεση εδώ και έναν αιώνα

Snapshot Οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν την πρώτη δημόσια εκτέλεση εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, μεταδίδοντας ζωντανά την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο Χασάν καταδικάστηκε για τη μαζική δολοφονία 13 ανθρώπων στο Φορτ Χουντ το 2009 και θα εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα στρατιωτών.

Δημόσιες εκτελέσεις σήμερα γίνονται κυρίως σε χώρες με κατηγορίες παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν. Snapshot powered by AI

Έντονη κριτική, σφοδρές αντιδράσεις και μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα του μακελάρη του Φορτ Χουντ, ο οποίος το 2009 άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 13 ανθρώπους.

Ο Νιντάλ Χασάν είναι το πρώτο άτομα που θα εκτελεστεί δημόσια στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η εκτέλεση του Χασάν, του πρώην ταγματάρχη του Στρατού, θα μεταδοθεί ζωντανά στις 3 Δεκεμβρίου. Ο Χασάν είναι παράλυτος από τη μέση και κάτω και περιορίζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, αφού πυροβολήθηκε στην πλάτη από αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στη μαζική επίθεση.

«Θα τον εκτελέσει ένα εκτελεστικό απόσπασμα στρατιωτών, όπως πρέπει», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στον Τζακ Ποσόμπιεκ στο Real America's Voice. «Θα φροντίσουμε ώστε ο κόσμος να μπορεί να το παρακολουθήσει, να είναι δημόσιο — γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις».

Ο κατάλογος των χωρών που εξακολουθούν να πραγματοποιούν δημόσιες εκτελέσεις, είτε μέσω βίντεο είτε σε δημόσιο χώρο, είναι πολύ σύντομος και αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από χώρες που κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Αφγανιστάν και το Ιράν είναι οι μόνες δύο γνωστές χώρες που εκτέλεσαν κάποιον δημόσια το 2022, το 2023, το 2024 και το 2025, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Η Υεμένη εκτέλεσε δημόσια πολλούς ανθρώπους το 2021, σύμφωνα με την οργάνωση.

«Ο Χασάν πρέπει να τιμωρηθεί με τη θανατική ποινή, αλλά να γίνει δημόσια η εκτέλεσή του και να μεταδοθεί ζωντανά; Είναι κάτι παραπάνω από αηδιαστικό», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις στο X.

«Οι δημόσιες εκτελέσεις είναι κάτι που κάνουν καταπιεστικές δικτατορίες όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν. Δεν πρέπει να συμβαίνει στην Αμερική.»

Ιστορία των δημόσιων εκτελέσεων στις ΗΠΑ

Δύο δημόσιες εκτελέσεις στα μέσα της δεκαετίας του 1930 θεωρούνται οι τελευταίες δημόσιες εφαρμογές της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το CBS.

O Ρέινι Μπέθια, 26 ετών καταδικάστηκε για τον βιασμό 70χρονης, αλλά όχι για τη δολοφονία της, το 1936. Εκτελέστηκε δημόσια με απαγχονισμό τον Αύγουστο του 1934 μπροστά σε 20.000 άτομα, σύμφωνα με μια τοπική εφημερίδα της εποχής.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Ρόσκο «Ρεντ» Τζάκσον εκτελέστηκε στη Γκαλένα του Μιζούρι, επίσης με απαγχονισμό. Καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός πλανόδιου πωλητή και την κλοπή του αυτοκινήτου του, αφού το θύμα τον είχε πάρει ως οδοιπόρο. Το πλήθος ήταν πολύ μικρότερο.

«Οι εκτελέσεις δεν πρέπει να αποτελούν δημόσιο θέαμα», δήλωσε ο προσωρινός διευθυντής του προγράμματος των ΗΠΑ της Human Rights Watch, Μάικλ Μπότσενεκ, σε δήλωση προς το CBS News. «Η θανατική ποινή είναι κατάλοιπο ενός απάνθρωπου παρελθόντος και πρέπει να καταργηθεί μια για πάντα».

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι εκτελέστηκαν δημόσια στο Ιράν από το 2022 έως το 2025, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Πενήντα εννέα άνθρωποι εκτελέστηκαν φέτος στο Ιράν μεταξύ 18 Μαρτίου και 31 Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων που συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πέντε από αυτές τις εκτελέσεις ήταν δημόσιες, ανέφερε η οργάνωση.

Το Αφγανιστάν έχει εκτελέσει δημοσίως τουλάχιστον 12 άτομα από το 2022, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, αν και οι εκθέσεις της σημειώνουν ότι πιθανώς υπήρξαν περισσότερες. Οι δημόσιες εκτελέσεις στο Αφγανιστάν έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που οι Ταλιμπάν επανήλθαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021. Έχουν πραγματοποιηθεί εκτελέσεις ακόμη και μπροστά σε χιλιάδες θεατές σε αθλητικά στάδια, συμπεριλαμβανομένης μιας τον Νοέμβριο του 2024 που προκάλεσε παγκόσμια καταδίκη.

Δημόσιες εκτελέσεις σε άλλα μέρη του κόσμου

Πιστεύεται επίσης ότι η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί δημόσιες εκτελέσεις, αν και η αναφορά πληροφοριών είναι δύσκολη από αυτή την εξαιρετικά απομονωμένη χώρα.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία δέχτηκε ευρεία κριτική για τις δημόσιες εκτελέσεις της επί δεκαετίες, φαίνεται να έχει σταματήσει εντελώς την πρακτική αυτή τα τελευταία χρόνια. Η διαβόητη πλατεία Ντεέρα, όπου πραγματοποιήθηκαν πολλές αποκεφαλισμοί στην πρωτεύουσα Ριάντ, δεν έχει φιλοξενήσει εκτέλεση από το 2019, σύμφωνα με το Reuters. Η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται συχνά στη Σαουδική Αραβία, έστω και αν δεν είναι δημόσια.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα των Χούτι, η οποία ελέγχει εκτεταμένες περιοχές της δυτικής Υεμένης, πραγματοποιεί επίσης κατά καιρούς δημόσιες εκτελέσεις. Αν και δεν αναγνωρίζεται ως η κυβερνώσα εξουσία, κατέχει τεράστια δύναμη στη χώρα. Το 2021 εκτελέστηκαν δημόσια εννέα άτομα ταυτόχρονα για τη δολοφονία ενός στρατηγού των Χούτι, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Δικαιοσύνης της Γενεύης.

«Ο ισχυρισμός ότι η θανατική ποινή λειτουργεί ως ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσο είναι απλώς αβάσιμος: δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει μοναδικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Η θανατική ποινή δεν μας κάνει πιο ασφαλείς. Η ζωντανή μετάδοση της αφαίρεσης μιας ζωής από εκτελεστικό απόσπασμα θα επιδείνωνε μόνο τη σκληρότητα της θανατικής ποινής και θα διαιωνίζε τον κύκλο βίας που οι αρχές υποτίθεται ότι επιδιώκουν να τερματίσουν», δήλωσε στο CBS New, ο Τζάστιν Ματσόλα, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας ΗΠΑ