Σαουδική Αραβία: Θανατική ποινή σε 24χρονο για σχόλιο στο Facebook - Η έκκληση της οικογένειάς του

Snapshot Ο 24χρονος Ανότζαν Σιβαράσα καταδικάστηκε σε θάνατο στη Σαουδική Αραβία για σχόλιο που κρίθηκε προσβλητικό προς τον Προφήτη Μωάμεθ στο Facebook.

Η αρχική ποινή ήταν πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο, αλλά μετά από έφεση της εισαγγελίας η υπόθεση εξετάστηκε με βάση τη Σαρία και η ποινή μετατράπηκε σε θάνατο.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα και η οικογένεια του 24χρονου πραγματοποιούν διπλωματικές και νομικές προσπάθειες για να αποτρέψουν την εκτέλεσή του.

Ο Ανότζαν δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά του από τις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αρχές της Σρι Λάνκα ζητούν αποφυγή δηλώσεων λόγω των εν εξελίξει προσπαθειών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με τη Διεθνή Αμνηστία να ζητά την άμεση ανατροπή της θανατικής ποινής, επισημαίνοντας την έλλειψη πρόσβασης σε δικηγόρο κατά τη σύλληψη και την καταδίκη. Snapshot powered by AI

«Ζητώ έλεος για τα λάθη που έκανε ο γιος μου. Σας παρακαλώ, συγχωρήστε τον και επιστρέψτε τον σε εμάς». Με αυτά τα λόγια, η μητέρα του 24χρονου Ανότζαν Σιβαράσα απευθύνει έκκληση προς τις σαουδαραβικές Αρχές, καθώς ο γιος της βρίσκεται αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή για σχόλιο που είχε κάνει στο Facebook.

Ο νεαρός από τη Σρι Λάνκα καταδικάστηκε αρχικά σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 3 εκατομμυρίων σαουδαραβικών ριάλ, περίπου 800.000 δολάρια, για σχόλιο που κρίθηκε προσβλητικό για τον Προφήτη Μωάμεθ. Ωστόσο, μετά από έφεση της εισαγγελίας, η υπόθεση εξετάστηκε με βάση τη Σαρία και στις 17 Σεπτεμβρίου η ποινή του μετατράπηκε σε θάνατο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Σρι Λάνκα, με την οικογένεια, πολιτικούς και την κυβέρνηση να επιχειρούν μέσω διπλωματικών και νομικών ενεργειών να αποτρέψουν την εκτέλεσή του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 24χρονου βρίσκεται σε αγωνία, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του από τις 28 Σεπτεμβρίου. Οι Αρχές της Σρι Λάνκα έχουν ζητήσει από τους συγγενείς του να μην κάνουν περαιτέρω δηλώσεις όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες.

Πώς ένα σχόλιο στο Facebook οδήγησε στη σύλληψή του

Η υπόθεση ξεκίνησε στη Σρι Λάνκα, έπειτα από μια έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση που προκλήθηκε από ένα βίντεο το οποίο είχε γίνει viral.

Στο βίντεο εμφανιζόταν ένας νεαρός μουσουλμάνος να κλωτσά έναν σκύλο που ακολουθούσε Ινδουιστές προσκυνητές. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και μια σειρά από θρησκευτικού περιεχομένου σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διάρκεια της αντιπαράθεσης, χρήστης φέρεται να έκανε προσβλητικό σχόλιο για ινδουιστική θεότητα. Ο Ανότζαν απάντησε στα Ταμίλ με σχόλιο που κρίθηκε προσβλητικό για τον Προφήτη Μωάμεθ.

Ο ίδιος διέγραψε το σχόλιο λίγο αργότερα και δημοσίευσε βίντεο με το οποίο ζητούσε συγγνώμη. Ωστόσο, είχε ήδη γίνει screenshot και το περιεχόμενο έφτασε στην εταιρεία όπου εργαζόταν στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, άνθρωποι στη Σρι Λάνκα ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν την εταιρεία και στη συνέχεια το θέμα έφτασε στις σαουδαραβικές Αρχές. Ο Ανότζαν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2026 και οι Αρχές κατάσχεσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Από τα πέντε χρόνια στη θανατική ποινή

Το Ποινικό Δικαστήριο της Αλ-Άχσα τον καταδίκασε αρχικά σε πέντε χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ριάλ, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η οικογένεια συμφώνησε να ασκηθεί έφεση, με την ελπίδα ότι η ποινή θα μειωθεί. Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν εντελώς διαφορετική.

Η σαουδαραβική εισαγγελία άσκησε δική της έφεση, ζητώντας η υπόθεση να εξεταστεί βάσει της Σαρία και όχι της νομοθεσίας περί κυβερνοεγκλήματος. Το εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα και στις 17 Σεπτεμβρίου επέβαλε στον 24χρονο τη θανατική ποινή. Ο ίδιος έχει προσφύγει κατά της απόφασης.

Η προσπάθεια της Σρι Λάνκα να τον σώσει

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα έχει ενεργοποιήσει διπλωματικούς και νομικούς διαύλους, επιχειρώντας να εξασφαλίσει χάρη για τον Ανότζαν.

Η οικογένειά του συναντήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου με τον πρόεδρο της χώρας, Άνουρα Κουμάρα Ντισσανάγιακε, ο οποίος φέρεται να τους διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υπόθεση.

Παράλληλα, τετραμελής ομάδα νομικών από τη Σρι Λάνκα ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συναντήσει τους δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση και να προετοιμάσει τα επόμενα βήματα για την προσφυγή του 24χρονου.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει επίσης ζητήσει την άμεση ανατροπή της θανατικής ποινής, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ιδιαίτερα ανησυχητική. Σύμφωνα με την οργάνωση, ο Ανότζαν στερήθηκε πρόσβασης σε δικηγόρο από τη σύλληψή του έως και την αρχική καταδίκη του.

Ανάλογη υπόθεση με Σαουδάραβα συνταξιούχο

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη του Μοχάμεντ μπιν Νάσερ αλ-Γκάμντι, συνταξιούχου δασκάλου στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2023 για αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Αλ-Γκάμντι είχε μόλις λίγους ακολούθους στους λογαριασμούς του. Η θανατική ποινή του τελικά ανατράπηκε και μετατράπηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης.

Η υπόθεση του Ανότζαν Σιβαράσα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας μεγάλης διπλωματικής προσπάθειας, με την οικογένειά του να περιμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και να ζητά από τις σαουδαραβικές Αρχές να του χαρίσουν τη ζωή.