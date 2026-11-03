Η «ντρίμπλα» ΠΑΣΟΚ με Παπατόλια στον Τσίπρα

Πώς ο «σίγουρος» για το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ στη Μαγνησία, «διέφυγε» προς το ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η «ντρίμπλα» ΠΑΣΟΚ με Παπατόλια στον Τσίπρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Απόστολος Παπατόλιας, πρώην νομάρχης Μαγνησίας και παλιός γνώριμος του ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκε ξανά στο ΠΑΣΟΚ μέσω της επιτροπής διεύρυνσης.
  • Παρά την προηγούμενη συνεργασία του με τη ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ, ο Παπατόλιας θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία.
  • Η κίνηση αυτή συμβαδίζει με τη δημοσκοπική τάση υποχώρησης της ΕΛΑΣ και την αργή άνοδο του ΠΑΣΟΚ.
  • Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το κόμμα μπορεί να ξεπεράσει την ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα και να προσελκύσει στελέχη και ψηφοφόρους.
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Η χθεσινή ανακοίνωση των 21 νέων μελών της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ έκρυβε και μια έκπληξη, αυτή του πρώην νομάρχης Μαγνησίας Απόστολου Παπατόλια.

Ο κ. Παπατόλιας πρόκειται για ένα πρόσωπο που είναι παλιός γνώριμος του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο έχει αποχωρήσει από τη Χαριλάου Τρικούπη ήδη από το 2012, όταν μετακινήθηκε προς τη ΔΗΜΑΡ. Στη συνέχεια, το 2015 τάχθηκε στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά τον είχαν φέρει κοντά στην ΕΛΑΣ.

Είχε μάλιστα λάβει μέρος σε εκδήλωση της ΕΛΑΣ, ενώ κατά την παρουσίαση των προτάσεων της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ έκανε ειδική μνεία στον πρώην νομάρχη Μαγνησίας Απόστολο Παπατόλια, αναγνωρίζοντας δημόσια τη συμβολή του και τονίζοντας ότι αποτέλεσε βασικό συντελεστή στον σχεδιασμό της μεταρρύθμισης για τη σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αναφορά αυτή μάλιστα είχε ερμηνευτεί τότε ως ξεκάθαρη σύμπλευση των δύο και μάλιστα τα σενάρια είχαν ήδη τοποθετήσει τον κ. Παπατόλια στο ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ στη Μαγνησία.

Ωστόσο, με μια κίνηση που θυμίζει περισσότερο μπάσκετ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Απόστολος Παπατόλιας εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ μέσω της επιτροπής διεύρυνσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται σύντομα και η ανακοίνωσή της υποψηφιότητάς του στη Μαγνησία με το ΠΑΣΟΚ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μάλιστα σε μια ημέρα που παρατηρείται για μία ακόμη φορά η δημοσκοπική τάση που τείνει να παγιωθεί το τελευταίο διάστημα, δηλαδή της μικρής υποχώρησης της ΕΛΑΣ και της συνεχιζόμενης μεν, αλλά πολύ αργής ανόδου του ΠΑΣΟΚ.

Εάν η συγκεκριμένη τάση μονιμοποιηθεί, τότε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι θα δούμε το κόμμα τους να ξεπερνάει την ΕΛΑΣ σε κατάταξη στις δημοσκοπήσεις. Όπως ξεκαθαρίζουν, εάν συμβεί αυτό, τότε εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει «καβαλήσει» την ΕΛΑΣ μέχρι τα Χριστούγεννα, γεγονός που δίνει χρόνο στο κόμμα να επανασχεδιάσει τη στρατηγική του για να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Εκτιμούν επίσης ότι η παγίωση της ανοδικής τάσης του ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΛΑΣ ενδέχεται να λειτουργήσει και ως πόλος έλξης για στελέχη και ψηφοφόρους που έβλεπαν τους προηγούμενους μήνες στην ΕΛΑΣ μια εναλλακτική κυβερνητική δύναμη, ωστόσο σήμερα τη βλέπουν να χάνει δυνάμεις.

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