ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης - Συμμπαράταξης

Με 21 νέα μέλη ενισχύεται η Επιτροπή Διεύρυνσης - Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσής του στην κοινωνία.

Στη λίστα που ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη περιλαμβάνονται πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι του επαγγελματικού κόσμου, καθώς και πρόσωπα με προηγούμενη πολιτική και θεσμική παρουσία.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο πρώην νομάρχης Μαγνησίας Απόστολος Παπατόλιας, ο πρώην νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας και δήμαρχος Αγρινίου Θύμιος Σώκος και ο αντιναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος, πρόεδρος της «Κοινωνίας Αξιών».

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ - ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Αντωνούδης Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός

Αυδή Καλλιρρόη, Κοινωνιολόγος, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γκεσούλης Γιώργος, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεληπάλλα Σοφία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καποδίστριας Αλέξανδρος, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, στέλεχος Αυτοδιοίκησης

Καραπαναγιωτίδης Γιάννης, Διαφημιστής

Καφύρας Χαράλαμπος, Γεωπόνος, πρ. Νομάρχης Ηλείας

Κεσίσογλου Βασίλης, Σκηνοθέτης

Κόντζογλου Κώστας, καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Κουτσιαύτης Δημήτρης, πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών, Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων

Λάμπου Αικατερίνη, Δικηγόρος, Δημ. Σύμβουλος Θέρμου

Μητσάνης Γιώργος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Υπ. Οικονομικών

Μπακόπουλος Δημοσθένης, Δικηγόρος, Λέκτορας Σχ. Ικάρων

Μπάρλας Κώστας, Γιατρός, πρ. Δήμαρχος Μακρυνείας

Παπατόλιας Απόστολος, Αν. καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Δημοσίου Δικαίου, πρ. Νομάρχης Μαγνησίας

Σώκος Θύμιος, Νομικός, πρ. Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, πρ. Δήμαρχος Αγρινίου

Ταξίδης Γιάννης, Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Φαράντος Γιώργος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Φενέκος Στέλιος, Πρόεδρος «Κοινωνίας Αξιών», αντιναύαρχος ε.α.

Φωτιάδης Νικόλαος, Επιχειρηματίας, κτηνοτρόφος, πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος Πιερίας και Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης

Χρήστου Γιώργος, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος «ΕΜΠΡΟΣ»

Εισαγωγική τοποθέτηση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης-Διεύρυνσης

Ο αγώνας που κάνουμε, είναι πολύ κρίσιμος. Δεν είναι ένας στόχος κομματικού πατριωτισμού. Είναι ένας στόχος εθνικός, κοινωνικός. Γιατί είναι αναγκαίο η χώρα να γυρίσει σελίδα. Είναι αναγκαίο η πορεία μας να φέρει αποτελέσματα. Η νίκη μας να είναι μία νίκη του ελληνικού λαού.

Μια νίκη για πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη, για βιώσιμη ανάπτυξη, για ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, για εργασιακές συνθήκες με ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες, κυρίως για τις νεότερες γενιές, που ακόμη και σήμερα χιλιάδες παιδιά επιλέγουν το δρόμο της εσωτερικής ή εξωτερικής μετανάστευσης. Έχουμε πολλές φορές θίξει το ζήτημα των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Και, βέβαια, η πολιτική αλλαγή αφορά και τα εθνικά θέματα και την ανάγκη να υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλες μας τις επιλογές. Διότι, ωραία είναι τα λόγια, ωραίοι είναι οι σχεδιασμοί οι οποίοι επικεντρώνονται σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, αλλά στο τέλος κάθε κυβέρνηση σε αυτά τα κρίσιμα θέματα κρίνεται από την αποτελεσματικότητά της.

Και για εμάς, εθνική αξιοπρέπεια σημαίνει να αναβαθμιστούν όλοι οι συντελεστές ισχύος της χώρας. Συντελεστές ισχύος δεν είναι μόνο να ενισχύσεις την αποτρεπτική σου δύναμη. Είναι το δημογραφικό, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ποιοτική δημοκρατία. Είναι όλοι αυτοί οι συντελεστές που κάνουν τους Έλληνες να εμπιστεύονται το κράτος τους. Που κάνουν τους Έλληνες να νιώθουν ασφάλεια και προοπτική να ζήσουν, να κάνουν οικογένειες στον τόπο τους. Ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Τώρα, για τις τελευταίες εξελίξεις.

Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν επιλογές από την πλευρά των ΗΠΑ που έχουν φέρει σε αστάθεια την ευρύτερη περιοχή και κυρίως τη Μέση Ανατολή. Η απάντηση στις λάθος επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ είναι, ερήμην της Ευρώπης, να υπάρχει μια συμφωνία με τη Ρωσία. Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της λανθασμένης πολιτικής έναντι του Ιράν ο Τραμπ, θυσιάζει συμφέροντα, αλλά και βάζει σε περιπέτεια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να σχεδιάσει σωστά. Ένας προοδευτικός φιλοευρωπαϊστής δεν μπορεί να μη μιλά για το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, της ενιαίας αμυντικής πολιτικής, ώστε να νιώθει κάθε Ευρωπαίος πολίτης, από τη Φινλανδία μέχρι την Κύπρο, ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια αφορά και στα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας του.

Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς κάθε χρόνο για να έχουμε ασφάλεια και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, ενώ την ίδια ώρα ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για καλύτερη υγεία, για καλύτερη παιδεία. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια ανισότητα και ευρωπαϊκή αδικία.

Για αυτό μιλάμε για ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και για να αποκλιμακώσουμε τα δικά μας εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και για να υπάρχει μία ισχυρή απάντηση σε όποιον επιβουλεύεται κυριαρχικά δικαιώματα οποιουδήποτε από τα 27 ευρωπαϊκά κράτη.

Όμως, και η πατρίδα μας πρέπει να σχεδιάσει σωστά. Και, επιμένω, χωρίς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Διαβάζω σήμερα για την «πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία» του Πρωθυπουργού από την παρουσία του στον ΟΗΕ. Μα, το καθήκον του έκανε στον ΟΗΕ. Έκανε απλά το καθήκον του, όπως έπρεπε και όπως πρέπει να κάνει κάθε Πρωθυπουργός της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις. Η εθνική επιτυχία κρίνεται από την αποτελεσματικότητα. Και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εξωτερικής πολιτικής, που επιμένω ότι κυρίως δίνει χώρο στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, είναι συγκεκριμένα.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Το 2019, υπέγραψε το τουρκολιβυκό το τμήμα της Λιβύης. Από τότε πέρασαν επτά ολόκληρα χρόνια. Τότε ήταν οι πρώτοι μήνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως επιχείρημα ότι δεν πρόλαβαν. Επτά χρόνια μετά, όταν από τη χώρα μας παρέλασε ο Χαφτάρ, οι υιοί Χαφτάρ, και ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι κλείνουν οι «χαίνουσες πληγές» με τη Λιβύη, είναι διπλωματική επιτυχία ή αποτυχία ότι και η ανατολική Λιβύη επιβεβαίωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Είναι, προφανώς, αποτυχία.

Όπως, επίσης, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Ένα έργο το οποίο ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Ένα έργο το οποίο πληρώνει από την τσέπη του ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πολλές φορές έχω ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός ενεργειακού έργου υψηλού οικονομικού κόστους, αλλά και τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας, και ουδέποτε έχει φέρει συγκεκριμένα στοιχεία και χρονοδιάγραμμα στη Βουλή. Συνεχώς διαβάζουμε ότι «τώρα έρχεται η πόντιση», «το επόμενο διάστημα», «τους επόμενους μήνες».

Εδώ, λοιπόν, προκύπτει ένα θέμα, που αφορά και εδώ στην αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής. Μας ανησυχεί βαθύτατα να διαβάζουμε ότι μπορεί αυτό το έργο να ολοκληρωθεί έστω και με έμμεση αναγνώριση δικαιωμάτων που δεν έχει η Τουρκία. Είτε μέσω αδειοδότησης είτε μέσω ενημέρωσης. Το έργο αυτό αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και πρέπει να ολοκληρωθεί με τους κανόνες που διέπουν το Διεθνές Δίκαιο. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα είναι μία νέα αποτυχία.

Και φτάνω στο θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ακούμε πολύ συχνά και ήταν μία πάγια προσέγγιση των τελευταίων ετών, ότι πλέον έχουμε «ήρεμα νερά». Τελικά, τι σημαίνει «ήρεμα νερά»; «Ήρεμα νερά» σημαίνει η νέα υπογραφή του τουρκολιβυκού; «Ήρεμα νερά» σημαίνει να μην μπορείς να ολοκληρώσεις ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέσα στην ΑΟΖ σου; «Ήρεμα νερά» σημαίνει να διαβάζουμε ότι έρχεται νομοθέτηση του παράνομου δόγματος, του επιθετικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας»; Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό δεν συνιστά «ήρεμα νερά». Αυτό δείχνει ότι η τούρκικη επιθετικότητα συνεχίζει ακάθεκτη.

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ; Η Ελλάδα, όπως έκανε με τη δική μας κυβέρνηση, κάτω από δύσκολες συνθήκες, πετυχαίνοντας ένα Ελσίνκι που οδήγησε στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό –η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία μισού αιώνα μεταπολίτευσης– ερχόμαστε στο σήμερα και λέμε ποια είναι η λύση. Η λύση είναι ένα νέο Ελσίνκι. Που, από τη μία, θα αναβαθμίζει την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε το 1996, θα της δίνει νέα χαρακτηριστικά μέσα από ένα σύγχρονο νομικό κείμενο, που, όμως, θα περιέχει και αυτοματοποιημένες οικονομικές κυρώσεις όταν η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αυτό για εμάς είναι μία πολιτική σύγχρονης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, με πρωταγωνιστή την Ελλάδα. Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες δεκαετίες και όχι στις επόμενες κάλπες. Γιατί αυτή η παράταξη ουδέποτε εργαλειοποίησε αυτά τα σοβαρά ζητήματα, που δεν αφορούν σε μία γενιά, αλλά σε πολλές γενιές Ελλήνων.

Πριν κλείσω, θέλω να σας πω ότι και το Κυπριακό παραμένει ένα από τα κορυφαία εθνικά θέματα. Και σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να λες «ήρεμα νερά» και συνεχώς στον ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Τουρκίας να μιλά για τη λύση της διχοτόμησης. Και εκεί πρέπει να γίνουν βήματα. Και, νομίζω, ότι πρωταγωνιστής πρέπει να είναι και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι, βέβαια, που δεν θέλει η Τουρκία.

Για εμάς, δύο είναι οι στρατηγικές μας επιλογές. Η Ευρώπη να είναι πανταχού παρούσα στα ζητήματα που αφορούν στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Πανταχού παρούσα. Τα σύνορά μας είναι ευρωτουρκικά. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο, την ώρα που αυτή η χώρα απειλεί με διχοτόμηση ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αιτία πολέμου ένα άλλο, αντί να υπάρχει στο τραπέζι το πλαίσιο των κυρώσεων και της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής, κάποιες χώρες να επιλέγουν να εξοπλίζουν τον πρωταγωνιστή της αστάθειας και της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου.

Αυτά για το ΠΑΣΟΚ συνιστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε επιλέξει να κοιτάμε την πατρίδα μας από ψηλά. Και θέλω πραγματικά αυτά να είναι πυξίδα σε όλες μας τις επιλογές που αφορούν σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Εμείς βιώσαμε και τον λαϊκισμό και τον διχαστικό λόγο και τον λόγο που δεν βλέπει τη χώρα μακροπρόθεσμα. Για αυτό και μιλάμε με πολύ μεγάλη αίσθηση ευθύνης. Ιδιαίτερα αυτήν την εποχή, που το διεθνές δίκαιο και οι οργανισμοί που επινόησε ο άνθρωπος μετά τον όλεθρο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου απειλούνται. Και απειλούνται, διότι, όχι μόνο πια στην Ανατολή, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή υπάρχουν καθεστώτα που δεν σέβονται τους κανόνες, που δεν θέλουν τους κανόνες, που θέλουν τον κόσμο ζούγκλα στα χέρια των ισχυρών. Αλλά, πλέον, και στον δυτικό κόσμο υπάρχουν ισχυρές τέτοιες δυνάμεις.

Άρα, ο αγώνας για μία ανθρωπότητα με ειρήνη, με κανόνες, με διεθνές δίκαιο, είναι ένας αγώνας δημοκρατίας. Και αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε και ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι, αλλά και ως άνθρωποι με υψηλή αίσθηση για τα μεγάλα διακυβεύματα της ανθρωπότητας και σήμερα και στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω ξανά, μετά από αυτήν τη σύντομη παρέμβαση, να ευχαριστήσω όλες και όλους που συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να ολοκληρωθεί με μία πραγματικά μεγάλη νίκη. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι στα χέρια μας. Τα προβλήματα είναι πολλά, η ακρίβεια, που στην καθημερινότητα δημιουργεί τεράστια ζητήματα σε εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, τα ενοίκια, το κοινωνικό κράτος, η παρακμή των θεσμών. Όλα αυτά κάνουν τη σημερινή κατάσταση να μην έχει πραγματικά δείγματα προοπτικής.

Η σταθερότητα που παρουσιάζει ως πλεονέκτημα η κυβέρνηση, είναι σταθερότητα μόνο για αυτούς που κερδοσκοπούν εις βάρος του λαού. Για το λαό, είναι στασιμότητα, παρακμή. Για αυτό, νομίζω ότι, πέρα από τα θέματα που σήμερα θα συζητήσουμε, υπάρχουν πολλά πεδία που πραγματικά πρέπει και μπορούμε να κάνουμε γόνιμη, ουσιαστική και παραγωγική αντιπολίτευση.

Και θέλω μεθαύριο στη Βουλή να παρακολουθήσετε αυτήν τη συζήτηση, διότι θα αναδείξουμε ένα ακόμη θέμα. Το θέμα του ιδιωτικού χρέους, των «κόκκινων» δανείων, των funds, που έφερε στη χώρα πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου, αλλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, αντί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους πετάει ξανά χωρίς προστασία στα «δόντια» των funds και των servicers. Το άρθρο 23 αποδεικνύει ότι δεν έχουν κανένα μέτρο. Αν το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα δεν ήταν στη Βουλή για να αντιμετωπίσουν αυτήν την αθλιότητα εις βάρος του δανειολήπτη, σήμερα κανείς δεν θα μπορούσε να τους προστατεύσει. Λίγοι μήνες χαμένης δόσης θα οδηγούσαν στο να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους.

Για αυτό, θα είμαστε παντού παρόντες, εντός και εκτός Βουλής, για να δώσουμε ενωμένοι τη μάχη και τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής.

Σας ευχαριστώ.

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