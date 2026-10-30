Ανδρουλάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 23 για τα «κόκκινα» δάνεια 

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι νομοθετεί υπέρ των funds και εις βάρος των δανειοληπτών.

Το άρθρο 23 επιτρέπει την επίσπευση κατασχέσεων και πλειστηριασμών χωρίς προηγούμενο δικαστικό έλεγχο, καθιστώντας τον εξωδικαστικό μηχανισμό παγίδα για τους οφειλέτες.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος με προστασία πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τα funds.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε πολιτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, όπως θεματική εβδομάδα για το παραγωγικό μοντέλο και πρόταση νόμου για τη στεγαστική πολιτική.

Κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση για την απουσία αντίδρασης στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη και την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών με δακρυγόνα. Snapshot powered by AI

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 23 από το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους δανειολήπτες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί προς όφελος των funds και των servicers, επισημαίνοντας ότι το επίμαχο άρθρο επιτρέπει την επίσπευση κατασχέσεων και πλειστηριασμών χωρίς να προηγείται δικαστικός έλεγχος της οφειλής.

«Η κυβέρνηση είναι στην όχθη των funds και των servicers υπηρετώντας τα συμφέροντά τους και όχι στην όχθη υπεράσπισης των ανθρώπων που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν –δεν είναι κακοπληρωτές–, είναι αγωνιστές της ζωής που περιμένουν να ρυθμίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, με βάση το άρθρο 23, μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης, στην οποία η απαίτηση έχει υπολογιστεί μονομερώς από τον πιστωτή, θα μπορεί να αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Έτσι, σε περίπτωση που το fund θεωρήσει ότι παραβιάστηκε η συμφωνία ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, θα μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση και πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών και εγγυητών, χωρίς προηγούμενη διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση.

«Το άρθρο 23 δηλαδή μετατρέπει ένα εργαλείο ρύθμισης όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, σε παγίδα για τους δανειολήπτες», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Υπονομεύουν ευθέως τη θέση του δανειολήπτη. Νομοθετούν τον εκβιασμό του δανειολήπτη. Αντί να νομοθετήσουν την προστασία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετεί την περαιτέρω ομηρία».

«Μια επιλογή έχει η κυβέρνηση: Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, η οποία περιλαμβάνει προστασία της πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των funds και των servicers, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αρνείται να τη φέρει προς συζήτηση στη Βουλή.

«Το 2017 κάποιοι πούλησαν τα “κόκκινα” δάνεια χωρίς κανόνες και κριτήρια στα funds και σήμερα κάποιοι άλλοι αντί να βελτιώσουν το πλαίσιο, το κάνουν χειρότερο», σημείωσε.

Οι νέες πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ

Κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε και τις επόμενες πολιτικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες του κόμματος.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη διοργάνωση θεματικής εβδομάδας με τίτλο «Η Ελλάδα που παράγει», στο πλαίσιο της οποίας ο ίδιος και στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσουν εξορμήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη της πρότασης του κόμματος για το παραγωγικό μοντέλο.

Παράλληλα, προγραμματίζεται τριήμερο δράσεων για την παρουσίαση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, τις χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, ενώ προανήγγειλε και την κατάθεση πρότασης νόμου για τη στεγαστική πολιτική.

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας (task force), υπό τον αντιπρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννη Μανιάτη, για την επεξεργασία των προτεραιοτήτων και των στόχων της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ. Στην ομάδα θα συμμετέχουν ευρωβουλευτές και πρώην ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στελέχη με εμπειρία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πανεπιστημιακοί από τους τομείς του κόμματος.

Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές για Κασιδιάρη

Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επικαλείται τη σταθερότητα, ενώ «το μόνο σταθερό είναι η ακρίβεια, η διαφθορά και η ατιμωρησία». Αντιπαρέβαλε σε αυτή την εικόνα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή, με θεσμικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, επικρίνοντας την απουσία δημόσιας αντίδρασης από κυβερνητικά στελέχη.

«Θα κάνει κάτι το κράτος;» διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «παρέλαση μίσους, μισαλλοδοξίας, ακρότητας και ρατσισμού».

Υπενθύμισε ακόμη τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Χρυσή Αυγή και τόνισε ότι το κόμμα του παραμένει απέναντι σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η Εθνική Συμφιλίωση αφορά αυτούς που αγωνίστηκαν κατά του κατακτητή και όχι τους προδότες», ανέφερε, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι, αντί να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την Ιστορία, προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών.

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